Discriminations à l'embauche: 4.000 CV tests envoyés par le gouvernement
information fournie par AFP 15/12/2025 à 10:28

Aurore Bergé le 26 novembre 2025 à l'Elysée ( AFP / Thomas SAMSON )

Aurore Bergé le 26 novembre 2025 à l'Elysée ( AFP / Thomas SAMSON )

Une campagne de 4.000 CV tests pour lutter contre les discriminations à l'embauche est lancée lundi, a annoncé la ministre déléguée en charge de la Lutte contre les discriminations Aurore Bergé sur franceinfo TV.

"Je lance aujourd'hui une campagne massive avec l'envoi de 4.000 CV tests qui répondent à de véritables offres d'emploi, de manière à savoir concrètement s'il y a plus ou moins de difficultés en fonction du secteur d'activité", a-t-elle détaillé.

"Vingt secteurs" d'activité sont ciblés. Le sexe, les noms et prénoms et l'adresse vont être testés afin de "savoir ce que l'on doit combattre et réussir à bien le mesurer", a-t-elle précisé.

La ministre a rappelé "qu'un Français sur trois sur les cinq dernières années a subi une discrimination dans l'emploi: soit au moment de l'embauche, soit au moment de sa carrière, en fonction de de son âge, de son handicap, de son origine, de son nom de famille ou encore de son adresse".

Dans une étude menée avec l'Observatoire international du travail (OIT), la Défenseure des droits a souligné la semaine dernière l'ampleur des discriminations ressenties par les salariés tant à l'embauche qu'au cours de sa carrière. Selon ces travaux, "43% de la population pense qu'aujourd'hui en France, des personnes sont souvent traitées défavorablement ou discriminées lors d'une recherche d'emploi" et "52%" pensent qu'elles le sont "parfois".

La ministre avait indiqué en mai à l'AFP, lors de l'annonce de cette campagne de testing, que l'idée était que "l'on puisse, si besoin (...) changer la loi sur la question notamment de la sanction à l'encontre des entreprises".

Elle avait également évoqué la création de "mécanismes comparables" à l'index sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

