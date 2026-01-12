 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Wall Street Journal - 12 janvier
information fournie par Reuters 12/01/2026 à 07:21

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux articles parus dans le Wall Street Journal. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne garantit pas leur exactitude.

- Les procureurs américains enquêtent sur le président de la Réserve fédérale Jerome Powell pour son témoignage de l'été dernier sur le projet de rénovation des bâtiments de la banque centrale.

- Allegiant Travel ALGT.O a conclu un accord d'environ 1,1 milliard de dollars pour racheter Sun Country Airlines, alors que les compagnies aériennes américaines axées sur le budget sont confrontées à une forte concurrence de la part de rivaux plus importants.

- Walmart WMT.O prévoit d'étendre la livraison par drone à 150 magasins supplémentaires au cours de l'année prochaine, visant plus de 270 sites d'ici fin 2027.

- Google GOOGL.O a dévoilé un ensemble d'outils pour les détaillants qui les aide à déployer des agents d'IA, visant à rendre plus facile pour les marques d'atteindre leurs clients qui font des achats avec la technologie.

- Le président américain Donald Trump a déclaré dimanche qu'il pourrait empêcher Exxon Mobil XOM.N d'investir au Venezuela après que le directeur général de la major pétrolière a qualifié le pays d'"ininvestissable" lors d'une réunion à la Maison Blanche la semaine dernière.

- Le président américain Donald Trump a prévu d'être informé par les hauts fonctionnaires de son administration mardi sur les options spécifiques pour répondre aux protestations en Iran.

Fusions / Acquisitions
Etats-Unis / Iran
Venezuela

Valeurs associées

ALLEGIANT TRAVEL
94,9700 USD NASDAQ +2,70%
ALPHABET-A
328,6100 USD NASDAQ +0,97%
EXXON MOBIL
124,620 USD NYSE +1,39%
Gaz naturel
3,17 USD NYMEX 0,00%
Pétrole Brent
63,37 USD Ice Europ +0,56%
Pétrole WTI
59,09 USD Ice Europ +0,42%
WALMART
114,5300 USD NASDAQ +1,29%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le logo de l'opérateur boursier Euronext est visible sur un bâtiment du quartier financier de la Défense à Courbevoie
    Prudence en vue en Europe, inquiétudes sur l'indépendance de la Fed (actualisé)
    information fournie par Reuters 12.01.2026 08:48 

    par Claude Chendjou Les principales Bourses européennes sont attendues sur une note prudente lundi alors que les indices en Europe et aux Etats-Unis sont à des niveaux records à l'entame d'une semaine où presque tous les grands thèmes de l'année sont au rendez-vous, ... Lire la suite

  • EDENRED : Retour possible sur les supports
    EDENRED : Retour possible sur les supports
    information fournie par TEC 12.01.2026 08:45 

    SYNTHESE Le MACD est négatif, mais il se situe au-dessus de sa ligne de signal : la tendance est en train de changer. Maintenant, le MACD doit franchir zéro pour que la hausse se poursuive dans les jours à venir. L'indicateur principal de la force du mouvement ... Lire la suite

  • ORANGE : Les signaux haussiers sont intacts
    ORANGE : Les signaux haussiers sont intacts
    information fournie par TEC 12.01.2026 08:45 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques ne sont pas surachetés, ce qui laisse intact le potentiel ... Lire la suite

  • ELIS SA : Les signaux haussiers sont intacts
    ELIS SA : Les signaux haussiers sont intacts
    information fournie par TEC 12.01.2026 08:44 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques, pour leur part, se trouvent dans la zone de surachat, ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank