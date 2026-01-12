Wall Street Journal - 12 janvier

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux articles parus dans le Wall Street Journal. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne garantit pas leur exactitude.

- Les procureurs américains enquêtent sur le président de la Réserve fédérale Jerome Powell pour son témoignage de l'été dernier sur le projet de rénovation des bâtiments de la banque centrale.

- Allegiant Travel ALGT.O a conclu un accord d'environ 1,1 milliard de dollars pour racheter Sun Country Airlines, alors que les compagnies aériennes américaines axées sur le budget sont confrontées à une forte concurrence de la part de rivaux plus importants.

- Walmart WMT.O prévoit d'étendre la livraison par drone à 150 magasins supplémentaires au cours de l'année prochaine, visant plus de 270 sites d'ici fin 2027.

- Google GOOGL.O a dévoilé un ensemble d'outils pour les détaillants qui les aide à déployer des agents d'IA, visant à rendre plus facile pour les marques d'atteindre leurs clients qui font des achats avec la technologie.

- Le président américain Donald Trump a déclaré dimanche qu'il pourrait empêcher Exxon Mobil XOM.N d'investir au Venezuela après que le directeur général de la major pétrolière a qualifié le pays d'"ininvestissable" lors d'une réunion à la Maison Blanche la semaine dernière.

- Le président américain Donald Trump a prévu d'être informé par les hauts fonctionnaires de son administration mardi sur les options spécifiques pour répondre aux protestations en Iran.