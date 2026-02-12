Wall Street Journal - 12 février

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux articles parus dans le Wall Street Journal. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne se porte pas garant de leur exactitude.

- Le directeur général de WeRide WRD.O , Tony Han, a déclaré que l'entreprise avait réduit les coûts de collecte de données et de formation de 75 % en utilisant une plateforme interne de test de l'IA. - Elon Musk a annoncé une réorganisation de xAI, sa startup d'IA, suite à sa fusion avec SpaceX, entraînant des départs d'employés. - Le directeur général d'AppLovin APP.O , Adam Foroughi, a minimisé les menaces que l'IA fait peser sur l'entreprise. - Novocure NVCR.O a déclaré avoir reçu l'approbation de la Food and Drug Administration pour son produit Optune Pax destiné à traiter certains cancers du pancréas.

- Une société contrôlée par le gouvernement chinois se prépare à vendre l'hôtel Waldorf Astoria quelques mois après sa réouverture.

- Le gouverneur de la Réserve fédérale, Stephen Miran, a déclaré que les arguments en faveur d'une baisse des taux d'intérêt subsistaient après le rapport sur l'emploi de janvier.