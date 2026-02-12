 Aller au contenu principal
Wall Street Journal - 12 février
information fournie par Reuters 12/02/2026 à 06:56

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux articles parus dans le Wall Street Journal. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne se porte pas garant de leur exactitude.

- Le directeur général de WeRide WRD.O , Tony Han, a déclaré que l'entreprise avait réduit les coûts de collecte de données et de formation de 75 % en utilisant une plateforme interne de test de l'IA. - Elon Musk a annoncé une réorganisation de xAI, sa startup d'IA, suite à sa fusion avec SpaceX, entraînant des départs d'employés. - Le directeur général d'AppLovin APP.O , Adam Foroughi, a minimisé les menaces que l'IA fait peser sur l'entreprise. - Novocure NVCR.O a déclaré avoir reçu l'approbation de la Food and Drug Administration pour son produit Optune Pax destiné à traiter certains cancers du pancréas.

- Une société contrôlée par le gouvernement chinois se prépare à vendre l'hôtel Waldorf Astoria quelques mois après sa réouverture.

- Le gouverneur de la Réserve fédérale, Stephen Miran, a déclaré que les arguments en faveur d'une baisse des taux d'intérêt subsistaient après le rapport sur l'emploi de janvier.

Valeurs associées

APPLOVIN RG-A
456,8100 USD NASDAQ -3,41%
NOVOCURE NPV
11,400 EUR Tradegate +31,12%
NOVOCURE NPV
10,5100 USD NASDAQ +0,38%
WERIDE SP ADS
7,5500 USD NASDAQ -5,74%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

