Wall Street Journal - 11 décembre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux articles parus dans le Wall Street Journal. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne se porte pas garant de leur exactitude.

- La plateforme de cryptomonnaies Gemini GEMI.O , fondée par les jumeaux milliardaires Tyler et Cameron Winklevoss, a déclaré qu'elle avait reçu une licence de la Commodity Futures Trading Commission pour offrir des marchés de prédiction aux clients américains.

- Coca-Cola KO.N a nommé le cadre interne Henrique Braun au poste de directeur général, en remplacement de James Quincey, à compter du 31 mars.

- Harley-Davidson HOG.N rappelle Bryan Niketh, un vétéran de l'entreprise, au poste de directeur de l'exploitation, à compter du 5 janvier.

- Le président des États-Unis Donald Trump a déclaré que la propriété de CNN devrait changer quelle que soit la société qui rachète Warner Bros Discovery WBD.O , alors que les discussions sur l'avenir de la société de médias occupent le devant de la scène à Washington.

- YouTube a déclaré qu'il lancera de nouveaux plans d'abonnement basés sur le genre pour YouTube TV aux États-Unis au début de l'année prochaine, soulignant l'influence croissante de la plateforme sur le marché américain de la télévision payante et ses efforts pour retenir les fans de sport.

- Le plus grand distributeur en ligne de Corée du Sud, Coupang CPNG.N , a déclaré que le directeur général , Park Dae-jun, a démissionné, prenant la responsabilité d'une énorme violation de données au sein de l'entreprise qui a déclenché une réaction négative croissante dans la quatrième plus grande économie d'Asie.