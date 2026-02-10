Wall Street Journal - 10 février

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux articles parus dans le Wall Street Journal. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne garantit pas leur exactitude.

- Peter Burrill sera le directeur financier par intérim de Standard Chartered STAN.L , succédant à Diego De Giorgi, qui quitte ses fonctions.

- Le Pentagone a prévenu les entreprises de défense de l'imminence d'un examen des performances visant à identifier les entreprises qui ne remplissent pas leurs obligations contractuelles.

- Michael Grimes a rejoint Morgan Stanley MS.N en tant que président de la banque d'investissement, se positionnant ainsi pour un rôle potentiel dans l'introduction en bourse prévue de SpaceX.

- L'administration Trump prévoit d'abroger le "endangerment finding" de 2009, supprimant ainsi la base juridique de la réglementation fédérale sur les gaz à effet de serre.

- Clear Channel Outdoor Holdings sera racheté par Mubadala Capital et TWG Global dans le cadre d'une transaction d'une valeur de 6,2 milliards de dollars.

- Le président Trump a menacé de bloquer l'ouverture du pont international Gordie Howe, financé par le Canada, en exigeant une compensation et la propriété des États-Unis.