Wall Street Journal - 10 décembre
information fournie par Reuters 10/12/2025 à 06:39

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux articles parus dans le Wall Street Journal. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne garantit pas leur exactitude.

- Microsoft MSFT.O prévoit près de 23 milliards de dollars de nouveaux investissements dans l'IA, dont 17,5 milliards de dollars alloués à l'Inde sur quatre ans.

- La Commission européenne a ouvert une enquête concurrence pour déterminer si Google GOOGL.O enfreint les règles de concurrence de l'UE dans son utilisation du contenu en ligne des éditeurs web et de YouTube à des fins d'intelligence artificielle.

- Accenture ACN.N et Anthropic ont annoncé une extension de leur partenariat par le biais d'un nouveau groupe d'affaires dans lequel environ 30 000 employés du géant du conseil seront formés au modèle Claude de la startup d'intelligence artificielle.

- La marine américaine a attribué à Palantir Technologies PLTR.O un contrat de 448 millions de dollars pour gérer la chaîne d'approvisionnement de sa flotte de sous-marins nucléaires.

- Match Group MTCH.O a annoncé que Justin McLeod, fondateur et directeur général de Hinge, quittera ses fonctions pour lancer Overtone, une entreprise de rencontres basée sur l'IA et soutenue par l'entreprise, signalant ainsi un pari majeur sur l'intelligence artificielle.

- Le conseil de surveillance de BMW BMWG.DE a nommé Milan Nedeljkovic nouveau directeur général du constructeur automobile à compter du 14 mai 2026.

Fusions / Acquisitions

