Wall Street: inversion de la vapeur à la baisse

(CercleFinance.com) - Contrairement au scénario de la veille, la lourdeur s'est imposée à Wall Street en seconde partie de séance vendredi. Les indices US ont terminé au plus bas du jour avec un Dow Jones à -0,75%, un S&P500 à -0,5% (soit -1% sur la semaine), un Nasdaq à -0,3% (soit -1,6% en hebdomadaire)... et le Russell-2000 a lâché près de -0,9%.



Le Nasdaq-100 n'a cédé que -0,15%, mais il a été plombé par Walgreen Boots (pas de dividende, serrage de boulons tous azimuts) qui a plongé de -10,3%, ainsi que Moderna -4%, Nvidia -3,7% (-15,6% sur la semaine, c'est la principale victime de l'onde de choc DeepSeek, devant Constellation Energy -14,5% et Broadcom -10%).



Notons que les 'bulls' y ont cru durant les 90 premières minutes : le S&P500 est revenu tutoyer ses sommets vers 17H00, avec un zénith à 6.120, avec la possibilité d'une meilleure marque historique moyennant 0,13% supplémentaires, presque une formalité.



Côté chiffres, les dépenses de consommation des ménages américains ont augmenté de 0,7% en décembre 2024 par rapport au mois précédent, pour des revenus en augmentation de 0,4% d'un mois sur l'autre.



Publié simultanément, l'indice des prix PCE -surveillé de près par la Fed- a augmenté de 2,6% en rythme annuel en décembre, après 2,4% en novembre. Hors alimentation et énergie, sa hausse annuelle est restée constante à +2,8% d'un mois sur l'autre.



'Si l'indice PCE de base ('core') ressort au-dessus du consensus attendu à 2,8% en rythme annuel, cela donnerait des raisons supplémentaires à la Fed pour reporter ses baisses de taux', avait prévenu Dilin Wu, stratégiste chez Pepperstone.



Les T-Bonds US qui se détendaient marginalement à la mi-séance, ont mal fini la semaine avec +3 points de base sur le '10 ans' à 4,541% et le '30 ans' est venu tutoyer les 4,800% (+3,5 points de base).



Le PCE du jour, qui a fait figure de non-événement, a été éclipsé par la volonté affichée de Donald Trump d'appliquer une hausse des tarifs douaniers de 25% à l'encontre du Canada et du Mexique, ainsi que de 10% à l'encontre de la Chine à compter de ce samedi.



Ces mesures sont considérées comme inflationnistes, autre argument de poids en faveur de la hausse de l'or qui a fini la semaine au-delà des 2.800$, sur des plus hauts historiques (2.835$ sur le contrat avril, échéance la plus proche).





