Wall Street : ignore les manoeuvres anti-FED de Trump, confiant avant Nvidia information fournie par Cercle Finance • 26/08/2025 à 23:58









(Zonebourse.com) - Wall Street était attendu en baisse depuis lundi soir, puis rouvrait sur une note indécise... avant que les acheteurs prennent la main et ne la lâche plus jusqu'à la clôture.

Le vert domine au final sans partage avec un Dow Jones à +0,30%, un S&P500 à +0,4%et un 'indice Nasdaq en hausse de 0,45%.



Le titre Nvidia a repris plus de 1% et voit sa capitalisation remonter proche de son record de 4.500Mds$ (soit l'équivalent de la 'capi' de la bourse Tokyo, mais le titre affiche aussi une pondération de record de 8% du S&P500,une première historique) : l'ultra-concentration de Wall Street (les 10 plus grosses capitalisations représentent plus de 40% du 'S&P', les 490 autres moins de 60%) et le poids inégalé de Nvidia pourraient créer une situation délétère... un peu comme Nokia déterminait la tendance au quotidien de la bourse d'Helsinki au début des années 2000, lui imprimant des variations pouvant dépasser 2% en quelques heures.

Une progression inférieure à 50% du C.A sur 12 mois serait considéré comme une déception (ce ne sera pas le cas) et tout va dépendre des 'attentes cachées' des investisseurs (+55, +60% ou au-delà ?) : Nvidia n'a pas le droit de décevoir, ni sur ses ventes, ni sur ses bénéfices, ni sur ses attentes... cela fait beaucoup de conditions à réunir.



Dans un tout autre registre mais qui entretient également pas mal de volatilité depuis mi-novembre 2024, Wall Street s'était ému lundi soir de la tentative de limogeage de la gouverneure de la Fed Lisa Cook par Donald Trump, sous le prétexte qu'elle aurait menti pour obtenir des emprunts immobiliers à des taux plus favorables... ce qui paraît bizarre quand on sait que les personnes intégrant ou ayant intégré la FED entretiennent déjà les meilleurs rapports avec les banques et sont considérés comme des emprunteurs au profil idéal.



Le décret signé par Donald Trump n'aura aucun 'effet immédiat' (contrairement à ce qu'il prétend) et semble mal étayé d'un point de vue légal : il sera contestée en justice... et de toute façon la procédure durera au-delà de février 2026 (à la fin des fins, c'est la Cour Suprême qui pourrait trancher sur ce cas unique dans les annales), c'est à dire la date de la fin de mandat de Lisa Cook (lequel pourrait en effet ne pas être renouvelé).



Côté indicateurs, les commandes de biens durable sont ressorties supérieures aux attentes, sans provoquer de remous sur l'obligataire : les investisseurs semblent placer leurs espoirs dans un bon indice PCE ce vendredi, ce qui compenserait le mauvais 'PPI' publié vendredi.

La seconde estimation du PIB américain pour le 2ème trimestre publiée jeudi ne devrait pas avoir de gros impact, à moins d'une révision drastique à la hausse qui doucherait les espoirs de baisse de taux le 17 septembre.

Sur le marché obligataire, le rendement du T-Bond à '10 ans' s'est détendu vers 4,2600% contre 4,285% lundi, le '2 ans', plus volatile, efface -4,7Pts vers 4,683%.

A noter également la nette chute du pétrole, avec un baril de WTI en baisse de -2,2% sous les 63,25$... le signe que la croissance s'étiole ?





