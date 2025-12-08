 Aller au contenu principal
L'UE pourrait annoncer son plan de soutien à l'automobile le 16 décembre-source
information fournie par Reuters 08/12/2025 à 02:28

PHOTO DE FICHIER : Les drapeaux de l'Union européenne flottent devant le siège de la Commission européenne à Bruxelles

La Commission européenne pourrait annoncer son plan de soutien à l'industrie automobile, qui comprendrait un assouplissement des objectifs de réduction des émissions de CO2 à l'horizon 2030 et 2035, le 16 décembre, selon une source du secteur.

Le commissaire européen aux Transports, Apostolos Tzitzikostas, a déclaré lundi aux médias que la présentation du paquet, prévue initialement le 10 décembre, pourrait être retardée de quelques "semaines" jusqu'en janvier.

La date du 16 décembre est une date cible qui est encore susceptible d'être modifiée, a précisé la source.

Un porte-parole de la Commission européenne a refusé de répondre à une demande de commentaire sur la nouvelle date, révélée en premier lieu par le média allemand Tagesspiegel Background.

(Reportage de Christoph Steitz avec Lili Bayer; version française Zhifan Liu)

Automobile / Equipementiers
