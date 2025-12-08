Chine-Rebond plus marqué qu'attendu des exportations en novembre

PHOTO DE FICHIER : Port de Yantian à Shenzhen, Guangdong

Les exportations de la Chine ont battu les attentes en novembre, dans le sillage de la désescalade de la guerre commerciale avec les Etats-Unis, tandis que les importations ont progressé à un rythme moins important qu'anticipé, montrent des données officielles publiées lundi.

Washington et Pékin ont annoncé réduire des surtaxes douanières réciproques ainsi que d'autres mesures à la suite d'une rencontre en Corée du Sud le 30 octobre entre le président américain Donald Trump et son homologue chinois Xi Jinping, marquant un apaisement de leurs tensions commerciales pour entamer le mois de novembre.

Des économistes ont estimé que l'accès réduit de la Chine au marché américain a fait reculer la croissance des exportations chinoises d'environ deux points de pourcentage, soit l'équivalent d'environ 0,3% de son produit intérieur brut (PIB).

Les données des douanes chinoises communiquées lundi montrent que les exportations ont progressé de 5,9% sur un an le mois dernier, alors que les économistes anticipaient en moyenne une hausse de 3,8% après un repli de 1,1% en octobre.

Pour leur part, les importations chinoises ont augmenté de 1,9% sur un an en novembre, contre un consensus de +3,0% après une progression de 1,0% le mois précédent.

Le déclin inattendu des exportations de la Chine en octobre avait suggéré la fin de la stratégie des entreprises chinoises visant à accélérer les livraisons vers les Etats-Unis pour éviter les surtaxes américaines qui se profilaient.

Si les patrons d'usines chinoises ont fait état d'une amélioration des nouvelles commandes à l'export en novembre, celles-ci ont de nouveau été en repli sur un an, illustrant l'incertitude qui continue de planer pour des industriels chinois éprouvant des difficultés à trouver une alternative aux acheteurs américains.

L'excédent commercial de la Chine est ressorti en novembre à 111,68 milliards de dollars, contre 90,07 milliards le mois précédent, battant le consensus qui ressortait à 100,2 milliards de dollars.

(Joe Cash; version française Jean Terzian)