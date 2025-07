Wall Street hésite sur la tendance à adopter

(AOF) - Les marchés américains évoluent en ordre dispersé. Si l’inflation a accéléré en juin aux Etats-Unis, elle est globalement en ligne avec les attentes. Selon les économistes, les premiers effets des droits de douane se font cependant sentir. Du côté des valeurs, la saison des résultats vient d’entrer dans le vif avec la publication des performances trimestrielles des banques. Nvidia progresse nettement grâce à la prochaine reprise des exportations de sa puce H20 vers la Chine. Vers 17h45, le Dow Jones perd 0,59% à 44198 points et le Nasdaq Composite gagne 0,66% à 20777 points.

La saison des résultats du deuxième trimestre est entrée dans vif du sujet avec les premières publications des banques américaines. Si Citigroup et JPMorgan ont dévoilé des performances meilleures que prévu, grâce à leurs activités de banque d'investissement et de courtage obligataire, leurs titres ont pris des trajectoires opposées. L'action de la première gagne 3,25% à 90,34 dollars tandis que celle de la seconde recule de 0,44% à 287,42 dollars.

Les chiffres économiques du jour

L'inflation s'est élevée à 0,3% en juin aux États-Unis, contre 0,1% en mai, et un consensus de 0,3%. Elle a atteint 2,7% en rythme annuel après 2,4% en mai. Le consensus s'élevait à 2,6%. Hors alimentation et énergie, elle est ressortie à 0,2% en juin aux États-Unis, contre 0,1% en mai, et un consensus de 0,3%. Elle a atteint 2,9% en rythme annuel après 2,8% en mai. Le consensus s'élevait à 3%.

L’indice Empire State de la Fed de New York, qui mesure le niveau de l’activité manufacturière dans cette région des États-Unis, a progressé nettement plus que prévu. Il est passé de -16 à 5,50 points, là où les économistes tablaient sur une amélioration à -8,30 points. Il est à son plus haut niveau depuis les 5,70 points atteints en février 2025.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

BlackRock

BlackRock a dévoilé des profits en progression et un encours record au deuxième trimestre. Le premier gestionnaire d'actifs du monde a vu son bénéfice net augmenter de 7%, à 1,59 milliard de dollars, soit 10,19 dollars par action. Sur cette période, le chiffre d'affaires a progressé de 13%, à 5,42 milliards de dollars. Le bénéfice opérationnel du gérant d'actifs a cependant baissé de 4%, à 1,73 milliards de dollars, faisant ressortir une marge opérationnelle de 31,9%, contre 37,5% au deuxième trimestre 2024.

Citigroup

Citigroup a surpassé les attentes au deuxième trimestre grâce à la banque d'investissement et au courtage obligataire. Le bénéfice net a augmenté de 25% à 4,02 milliards de dollars, soit 1,96 dollar par action. Le marché anticipait 1,60 dollar. Les revenus ont augmenté de 8% à 21,76 milliards de dollars, sachant que le marché ciblait 21 milliards de dollars. L’activité de Banque (Investment Banking et Corporate Lending) a connu une progression de 18% à 1,92 milliard de dollars, surpassant nettement les attentes : 1,65 milliard de dollars.

JPMorgan

JPMorgan a dévoilé des résultats meilleurs que prévu au deuxième trimestre grâce à la banque d'investissement et au courtage obligataire. Sur cette période, la banque américaine a généré un bénéfice net en repli de 17%, à 14,98 milliards de dollars, soit 5,24 dollars par action. Hors éléments exceptionnels, il est ressorti à 4,96 dollars sachant que le marché anticipait 4,47 dollars. Un an plus tôt, ses profits avaient été gonflés à hauteur de 7,9 milliards de dollars par un échange de ses actions Visa. Les revenus ajustés ont reculé de 10% à 45,68 milliards de dollars.

Nvidia

Le spécialiste des puces pour des applications d'intelligence artificielle Nvidia a annoncé la reprise des ventes à la Chine de sa puce H20. " Le gouvernement américain a assuré à Nvidia que les licences seraient accordées et Nvidia espère commencer les livraisons bientôt", a indiqué le groupe technologique sur son blog. L'administration américaine avait décidé en début d'année de bloquer les exportations vers Pékin de certains composants critiques, comme les puces H20, qui représentaient alors le seul modèle légalement exportable vers la Chine.

PepsiCo

PepsiCo annonce le déploiement d’Agentforce, la plateforme de travail numérique de Salesforce en intégrant des agents IA autonomes et de confiance dans ses processus métiers. Dans le cadre de cette collaboration renforcée, PepsiCo s’appuiera sur des agents IA pour gérer des fonctions clés et améliorer le service client ainsi que son efficacité opérationnelle. "PepsiCo devient ainsi l’une des premières entreprises du secteur agroalimentaire à déployer Agentforce à grande échelle", précise un communiqué.

Tesla

Tesla a enfin lancé la commercialisation de l'un de ses modèles en Inde, le troisième marché automobile au monde. Pour l'instant, le constructeur américain va vendre son Model Y à un prix d'environ 70 000 dollars, soit environ 25 000 dollars de plus qu'aux États-Unis. En Inde, les tarifs douaniers sont particulièrement élevés, mais pourraient diminuer pour les constructeurs d'automobiles électriques qui seraient prêts à investir une certaine somme dans le pays pour y mettre en place sa production.

Wells Fargo

La banque américaine Wells Fargo a dévoilé des bénéfices meilleurs que prévu, mais abaissé sa prévision de revenus d'intérêts pour 2025. Au deuxième trimestre, le bénéfice net est ressorti à 4,494 milliards de dollars, soit 1,60 dollar par action, à comparer avec 4,91 milliards de dollars, ou 1,33 dollar par action, un an plus tôt. Le consensus s’élevait à 1,20 dollar par titre. En un an, les provisions pour pertes sur prêts sont passées de 1,236 milliard de dollars à 1 milliard de dollars.