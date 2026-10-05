Wall Street hésite entre les avantages du statu quo et la pression des rendements obligataires élevés

Les principaux indices américains évoluent sans tendance marquée, alors que la perspective d'un statu quo lors de la prochaine réunion de la Fed est contrebalancée par des rendements obligataires et des cours du pétrole toujours élevés. Dans ce contexte, le S&P 500 progresse de 0,4%, le Nasdaq 100 s'apprécie de 0,6%, tandis que le Dow Jones recule légèrement de 0,2%.

Le rendement des T-Bonds à 10 ans a désormais atteint 5,3%, un niveau qui n'avait plus été observé depuis près de 25 ans. Cette situation pèse sur les perspectives entourant la stratégie monétaire de la Fed, alors que l'économie américaine continue de montrer des signes de résilience.

Par ailleurs, le marché a pris connaissance de l'indice ISM des services, qui s'est replié à 54,9 le mois dernier, après 55,4 en août, alors que les économistes tablaient en moyenne sur une baisse moins prononcée, à 55.

Les investisseurs évaluent désormais à 21,6% la probabilité d'une hausse des taux de la Fed ce mois-ci, contre 64% une semaine auparavant, selon les données de CME FedWatch. Un relèvement en décembre reste toutefois largement intégré dans les cours.

Parmi les valeurs qui rythment la séance, PTC progresse de plus de 34% après l'annonce de son rachat par Schneider Electric (-10%), dans le cadre d'une transaction entièrement en numéraire valorisée à 23,7 milliards de dollars.

De son côté, la société de transport de fret C.H. Robinson Worldwide recule de plus de 13% après l'annonce d'un accord portant sur le rachat du courtier en transport RXO, dans le cadre d'une transaction en numéraire et en actions valorisée à 5,8 milliards de dollars.