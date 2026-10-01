Wall Street hésite avant l'emploi américain, la technologie limite les pertes

La Bourse de New York évolue sans direction claire jeudi, pour la première séance du mois d'octobre, les investisseurs restant prudents à la veille de la publication très attendue du rapport sur l'emploi américain de septembre.

Peu avant 17h00, le Dow Jones cédait 0,44%, tandis que le Nasdaq reculait de 0,16%. Les tensions persistantes sur le marché obligataire continuent de peser sur le sentiment des investisseurs, même si plusieurs nouvelles favorables dans le secteur technologique permettent de limiter le repli.

Accenture constitue notamment l'un des principaux soutiens au compartiment technologique. Le géant du conseil et des services informatiques bondit de près de 20% après avoir dévoilé des perspectives de croissance de son chiffre d'affaires supérieures aux attentes du marché.

Cette annonce profite à plusieurs valeurs du secteur, Cognizant gagnant 6,4% et IBM 3,2%.

Les perspectives meilleures qu'attendu de Micron Technology (-1,80%) contribuent également à soutenir la confiance des investisseurs dans les valeurs liées à l'intelligence artificielle, et plus particulièrement dans les fabricants de semi-conducteurs.

Par ailleurs, Constellation Energy avance de 2,5% après l'annonce de la signature d'un contrat d'achat d'électricité d'une durée de 20 ans avec Amazon.

Sur le front macroéconomique, l'inflation PCE, mesure privilégiée par la Fed pour évaluer l'évolution des prix, est ressortie hier inférieure aux attentes. Cette publication a contribué à tempérer les anticipations d'un nouveau resserrement monétaire à court terme.

Les investisseurs restent néanmoins attentifs à la remontée des rendements obligataires et aux prochains chiffres du marché du travail américain. Le rapport sur l'emploi de septembre, attendu demain, devrait fournir de nouveaux éléments sur la solidité de l'économie et sur la trajectoire future de la politique monétaire de la Fed.

Du côté de l'activité industrielle, les indicateurs publiés ce jeudi ont envoyé des signaux contrastés. L'indice manufacturier de l'Institute for Supply Management (ISM) s'est établi à 54,5 en septembre, contre 54,6 en août et un consensus de 55, traduisant un léger ralentissement inattendu de la croissance de l'activité.

À l'inverse, l'indice PMI manufacturier de S&P Global a témoigné d'une accélération de l'expansion du secteur. Il est ressorti à 55,9 en septembre, son niveau le plus élevé depuis mai 2022, après 53,9 en août.