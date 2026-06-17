Wall Street hésite à la veille de la première décision de politique monétaire de la Fed sous la direction de Warsh

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Indices: le Dow Jones en hausse de 0,44 %, le S&P 500 en hausse de 0,05 %, le Nasdaq en baisse de 0,03 %

* Les fabricants de puces électroniques rebondissent après la chute de la séance précédente

* Les ventes au détail de mai bondissent de 0,9 % contre une estimation de 0,5 %

* La décision de la Fed est attendue dans le courant de la journée

(Mise à jour des cours en fin de matinée) par Sruthi Shankar et Twesha Dikshit

Les indices boursiers américains ont fluctué mercredi dans un marché agité, les investisseurs attendant la première décision sur les taux d'intérêt sous la présidence de Kevin Warsh, le nouveau président de la Réserve fédérale.

Les indices ont marqué le pas après un fort rebond lundi, lorsque le président Donald Trump a annoncé un accord de paix préliminaire entre les États-Unis et l'Iran, qui a fait chuter les cours du pétrole et apaisé les craintes inflationnistes.

Les actions des fabricants de puces électroniques, très bien valorisés, ont rebondi après la baisse de mardi. Broadcom

AVGO.O a progressé de 5,7 % et Micron Technology MU.O a gagné 3,7 %.

SpaceX SPCX.O , la société d’Elon Musk, a reculé de 3 % et s’apprêtait à clôturer en baisse pour la première fois depuis son entrée en bourse spectaculaire de la semaine dernière, qui avait propulsé la capitalisation boursière de l’entreprise au-delà des 2 000 milliards de dollars.

D'autres poids lourds, notamment Amazon AMZN.O et Alphabet

GOOGL.O , ont également perdu de leur élan.

Le secteur bancaire a constitué une lueur d’espoir. Les actions de Bank of America BAC.N , Citigroup C.N et Goldman Sachs GS.N ont atteint des niveaux records en fin de matinée.

Les opérateurs attendent avec impatience la décision de politique monétaire de la Réserve fédérale, qui doit être annoncée à 14 h 00 (heure de l’Est).

Les responsables monétaires devraient, selon les prévisions générales, maintenir les taux d'intérêt inchangés dans une fourchette de 3,50 % à 3,75 %, alors qu'ils sont confrontés aux pressions inflationnistes liées à la hausse des prix du pétrole alimentée par la guerre au Moyen-Orient.

Les investisseurs suivront également de près la première conférence de presse du nouveau président de la Fed pour connaître son point de vue sur l’inflation, le chômage et les perspectives économiques.

« Je fais partie de ceux qui pensent que la Fed devrait vraiment continuer à adopter une approche attentiste. Au vu des données d’aujourd’hui, je m’attends à ce que la Fed ne prenne aucune mesure cette année », a déclaré Jack Ablin, directeur des investissements chez Cresset Capital Management.

Les données ont montré que les ventes au détail aux États-Unis ont progressé plus que prévu en mai, les ménages ayant acheté davantage de voitures et d’autres véhicules malgré la hausse des prix de l’essence.

Les opérateurs s'attendent à ce que la Fed maintienne ses taux inchangés pendant une grande partie de l'année, mais parient sur une probabilité de près de 43 % d'une hausse de 25 points de base en décembre, selon l'outil FedWatch du CME Group.

À 11 h 54 (heure de l’Est), l’indice Dow Jones Industrial Average .DJI gagnait 229,58 points, soit 0,44 %, à 52 229,25, le S&P 500 .SPX gagnait 3,97 points, soit 0,05 %, à 7 515,32 et le Nasdaq Composite .IXIC perdait 7,15 points, soit 0,03 %, à 26 369,20.

Les actions américaines se sont partiellement remises de la chute enregistrée début juin, l’indice Dow Jones .DJI , qui regroupe les valeurs vedettes, ayant atteint des niveaux records lors des deux dernières séances, grâce à une économie américaine résiliente, à un rebond s’étendant au-delà des valeurs technologiques et à la baisse des cours du pétrole, qui ont soutenu le moral des investisseurs.

Toutefois, les cours du pétrole ont légèrement progressé mercredi après que Donald Trump a déclaré que le nouvel accord de cessez-le-feu avec l’Iran n’était pas définitif et que la guerre pourrait reprendre s’il n’était pas satisfait. O/R

Le titre CME Group CME.O a reculé de 4,3 % après que l’opérateur boursier a annoncé que son directeur général, Terry Duffy, quitterait ses fonctions le 1er mars pour occuper le poste de président exécutif.

L’action Allbirds BIRD.O a bondi de 60 % après que le fabricant de chaussures, devenu une entreprise spécialisée dans l’IA, a changé de nom pour devenir Smartbird et nommé Nadia Carlsten, ancienne cadre d’Amazon AMZN.O , au poste de directeur général.

Les titres en hausse ont été plus nombreux que ceux en baisse, avec un ratio de 1,37 pour 1 à la Bourse de New York (NYSE) et de 1,78 pour 1 au Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré 26 nouveaux plus hauts sur 52 semaines et cinq nouveaux plus bas, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 61 nouveaux plus hauts et 57 nouveaux plus bas.