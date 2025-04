Wall Street: hausse poussive, dollar sous pression information fournie par Cercle Finance • 15/04/2025 à 07:32









(CercleFinance.com) - Après une semaine de volatilité flirtant avec le paroxysme du début du mois d'août, marquée par une succession d'épisodes dignes d'une 'porte de saloon' inédits depuis mars 2020 (Covid), cette séance a été étrangement calme.



Et ce, malgré une nouvelle rafale d'annonces qui ont tantôt suscité l'euphorie ('Les surtaxes sont annulées, ça va ouvrir en hausse de 7% lundi!'), tantôt la déception ('Trump n'a pas renoncé à ses tarifs et sa stratégie devient illisible, c'est mauvais pour Wall Street').



Après avoir affiché des gains initiaux voisins de +2%, certains indices comme le Dow Jones avaient tout reperdu à la mi-séance, le Nasdaq faisant même une incursion dans le rouge.



Les acheteurs ont repris la main à partir de 20h, mais cela n'a pas renvoyé Wall Street vers les sommets : le Dow Jones et le S&P 500 gagnent +0,8% (dans le sillage de General Motors +3,5%, Goldman Sachs +1,9% et Apple +2,2%, grâce à des droits de douane réduits de 145 à 20%), tandis que le Nasdaq prend +0,65%.



Le SOXX (baromètre des semi-conducteurs) grimpe également de +0,65%, mais AMD s'effrite de -0,4%, Nvidia de -0,45%, Broadcom de -0,5%, TSMC de -0,8%, Marvell Technology de -2,1%. À noter les rechutes de Meta -2,2%, MongoDB -2,6%, et Applovin -5,5%.



Les bons du Trésor américain (T-Bonds), qui avaient connu leur pire semaine depuis 1988 (+50 points de base), ont fini par se détendre en fin de séance, mais cela s'est avéré laborieux : le taux à 10 ans efface -10 points de base à 4,394%, le 30 ans -6 points de base à 4,815%, le 2 ans -10 points de base à 3,853%.



Emporté par un véritable maelström la semaine passée, le dollar ne parvient pas à refaire surface, et le Dollar Index s'effrite de -0,2% à 99,65, confirmant un repli de -4% depuis le 2 avril et une perte de -5% face à l'euro (1,1370/1,1350 ce lundi).



Mais cette faiblesse devrait constituer un avantage face à l'Europe... En revanche, ce sera neutre face à la Chine : Pékin pilote le yuan à la baisse, le stabilisant désormais autour de 7,27 dollars.





