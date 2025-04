Wall Street : hausse poussive, détente taux, $ sous pression information fournie par Cercle Finance • 14/04/2025 à 23:40









(CercleFinance.com) - Après une semaine de volatilité flirtant avec le paroxysme du début du mois d'août, mais avec une succession d'épisodes 'porte de saloon' inédite depuis mars 2020 (Covid), cette séance a été étrangement calme.



Et ce, malgré une nouvelle rafale d'annonces qui ont tantôt suscité l'euphorie ('les surtaxes sont annulées, ça va ouvrir en hausse de 7% lundi !'), tantôt la déception ('Trump n'a pas renoncé à ses tarifs et sa stratégie devient illisible, c'est mauvais pour Wall-Street').



Après avoir affiché des gains initiaux voisins de +2%, certains indices comme le Dow Jones avaient tout reperdu à la mi-séance, le Nasdaq faisant même une incursion dans le rouge.

Les acheteurs ont repris la main à partir de 20H mais cela n'a pas renvoyé Wall Street vers les sommets : le 'Dow' et le 'S&P' prennent +0,8% (dans le sillage de General Motors +3,5%, Goldman Sachs avec +1,9% et d'Apple +2,2% avec des 'tarifs' douaniers réduits de 145 à 20%), le Nasdaq +0,65%.

Le 'SOXX' (baromètre des semi-conducteurs) prend lui aussi +0,65% mais AMD s'effrite de -0,4%, Nvidia de -0,45%, Broadcom de -0,5%, TSMC de -0,8%, Marvell Techno de -2,1%.

A noter les rechutes de Meta -2,2%, Mongo-DB -2,6%, Applovin -5,5%.



Les T-Bonds qui avaient connu leur pire semaine depuis 1988 (+50Pts) ont fini par se détendre en fin de séance, mais cela s'est avéré laborieux: le '10ans' efface -10Pts vers 4,394%, le '30 ans' -6Pts à 4,815%, le '2 ans' -10Pts à 3,853%.

Emporté par un véritable maelström la semaine passée, le Dollar ne parvient pas à refaire surface et le '$-Index' s'effrite de -0,2% vers 99,65, confirmant un repli de -4% depuis le 2 avril et une perte de -5% face à l'Euro (1,1370/1,1350 ce lundi).

Mais cette faiblesse devrait constituer un avantage face à l'Europe... en revanche, ça sera neutre face à la Chine : Pékin pilote le Yuan à la baisse, et le fige vers 7,21$ désormais.







Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.