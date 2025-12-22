Wall Street grimpe, le rebond de la technologie s'accélère

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Clearwater Analytics en hausse après l'opération de privatisation de 8,4 milliards de dollars

Ellison offre une garantie de 40,4 milliards de dollars pour soutenir l'offre de Paramount sur Warner Bros

La "jauge de la peur" de Wall Street à son plus bas niveau depuis plus de trois mois

Indices en hausse: Dow 0,37%, S&P 500 0,42%, Nasdaq 0,41%

(Mise à jour après l'ouverture des marchés) par Sruthi Shankar et Shashwat Chauhan

Les actions américaines ont débuté la semaine écourtée par les vacances sur une note positive, les valeurs technologiques ayant progressé grâce à un regain d'enthousiasme pour l'intelligence artificielle, tandis que les investisseurs attendaient des données économiques clés plus tard dans la semaine.

Un rallye dans les actions technologiques qui a commencé à la fin de la semaine dernière, entraîné par les prévisions de Micron Technology MU.O et un rapport d'inflation bénin , a laissé le S&P 500 et le Dow à environ 1% de leur pic de clôture record du 11 décembre.

Micron a augmenté de 2 %, tandis que d'autres fabricants de puces ont également progressé, l'indice Philadelphia SE Semiconductor Index .SOX ayant augmenté de 1,1 %.

"Il y a eu un recul assez rapide dans de nombreux noms et maintenant, tout d'un coup, cela est considéré comme une opportunité d'achat et cette tendance va se poursuivre parce que vous avez des bénéfices très importants", a déclaré Hank Smith, directeur et chef de la stratégie d'investissement chez Haverford Trust.

"Je ne pense pas que la situation soit analogue à celle de la fin des années 1990, avec le boom de l'internet, où tant de sociétés ont oublié les bénéfices."

Nvidia a indiqué à ses clients chinois qu'elle souhaitait commencer à expédier ses puces d'intelligence artificielle les deuxièmes plus puissantes en Chine avant les vacances du Nouvel An lunaire à la mi-février, a rapporté Reuters en citant des personnes familières avec le sujet. Le fabricant de puces était en hausse de 1,2 %.

Tesla TSLA.O a bondi de 2,7 % pour atteindre un record historique après que la Cour suprême du Delaware a rétabli la rémunération du directeur général Elon Musk pour 2018 .

Le mois de décembre est traditionnellement une période faste pour les marchés boursiers. Depuis 1950, le soi-disant rallye du Père Noël s'est traduit par une hausse moyenne de 1,3 % du S&P 500 au cours des cinq derniers jours de bourse de l'année et des deux premiers jours de bourse de janvier, selon le Stock Trader's Almanac .

Cette année, cette période commence mercredi et se termine le 5 janvier.

L'optimisme entourant l'IA, la résistance de l'économie américaine et l'assouplissement de la politique monétaire ont mis les trois principaux indices sur la voie d'une troisième année consécutive de hausse, le S&P 500 progressant de plus de 15 %.

À 09:36 a.m. ET, le Dow Jones Industrial Average .DJI a augmenté de 180,3 points, ou 0,37%, pour atteindre 48 315,1. Le S&P 500 .SPX a gagné 28,87 points, soit 0,42%, à 6 863,4, tandis que le Nasdaq Composite .IXIC a progressé de 96,7 points, soit 0,41%, à 23 404,3.

Huit des 11 secteurs du S&P ont progressé, les matériaux

.SPLRCM et l'énergie .SPNY étant en tête des gains grâce à la hausse des prix des matières premières. Le secteur des technologies de l'information .SPLRCT a ajouté 0,3%.

La jauge de la peur de Wall Street, l'indice de volatilité CBOE .VIX , a également atteint son niveau le plus bas depuis septembre.

Les volumes de transactions devraient rester faibles cette semaine, le marché boursier américain fermant à 13h00 ET mercredi et étant fermé jeudi pour les vacances de Noël.

Cependant, des données économiques clés, y compris la lecture préliminaire du PIB du troisième trimestre, les données sur la confiance des consommateurs en décembre et les demandes hebdomadaires d'allocations de chômage, sont prévues pour être publiées cette semaine.

Parmi les autres mouvements, Warner Bros Discovery WBD.O a augmenté de 4% après que Larry Ellison, cofondateur d'Oracle, ait accepté de fournir une garantie personnelle de 40,4 milliards de dollars pour le financement de l'offre de Paramount Skydance PSKY.O d'acquérir la société. Les actions de Paramount ont augmenté de 5,1 %.

Clearwater Analytics Holdings CWAN.N a bondi de 8,4 % après qu'un groupe de sociétés de capital-investissement dirigé par Permira et Warburg Pincus a conclu un accord pour acquérir le fabricant de logiciels d'investissement et de comptabilité pour environ 8,4 milliards de dollars, y compris la dette.