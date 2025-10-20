Wall Street grimpe avec des bénéfices, l'inflation devrait tester le sentiment

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Indices en hausse: Dow 0,6 %, S&P 500 0,8 %, Nasdaq 1 %

L'indice des semi-conducteurs de Philadelphie atteint son plus haut niveau historique

WeightWatchers saute sur le partenariat avec Amazon

Boeing en hausse après que la FAA ait approuvé l'augmentation de la production du 737 MAX

(Mise à jour à l'ouverture du marché) par Pranav Kashyap et Twesha Dikshit

Wall Street a progressé lundi, les inquiétudes des investisseurs concernant la stabilité des banques régionales s'étant atténuées, l'accent étant mis sur une vague de résultats d'entreprises et un rapport sur l'inflation très surveillé.

La saison des résultats passe à la vitesse supérieure cette semaine, avec des poids lourds de Wall Street, dont Tesla

TSLA.O , Ford F.N , GM GM.N , Netflix NFLX.O , Procter & Gamble PG.N , Coca-Cola KO.N , IBM IBM.N et Intel INTC.O , qui doivent faire part de leurs résultats. Leurs résultats constitueront un nouveau test de résistance pour les actions qui se négocient à des niveaux de valorisation élevés.

Les prochains résultats des banques régionales américaines seront également surveillés afin d'évaluer la santé du secteur, après que les craintes renouvelées d'un stress systémique du crédit aient déclenché une fuite vers la sécurité la semaine dernière.

Les entreprises du S&P 500 devraient afficher une croissance de 9,3 % en glissement annuel pour les bénéfices du troisième trimestre, selon les données du LSEG IBES. Toutefois, les attentes étant élevées, les investisseurs chercheront à obtenir de bons résultats pour justifier le récent rebond du marché.

"Les inquiétudes renouvelées concernant le crédit et la politique commerciale montrent à quel point les conditions du marché sont vulnérables", a déclaré Jordan Rizzuto, directeur des investissements chez GammaRoad Capital Partners.

Le président américain Donald Trump a suggéré d'assouplir les droits de douane imposés à la Chine si Pékin reprenait ses achats de produits agricoles clés tels que le soja. Il a toutefois imputé la dernière rupture des négociations au renforcement du contrôle de la Chine sur les exportations de terres rares.

Parallèlement, Donald Trump a promis de maintenir des droits de douane "massifs" sur l'Inde, à moins que celle-ci ne mette un terme aux importations de pétrole russe, et a envisagé d'augmenter les droits de douane sur la Colombie , dans le cadre d'une querelle sur le rôle de ce pays dans le commerce illicite de la drogue.

À 09h51, le Dow Jones Industrial Average .DJI a augmenté de 254,07 points, soit 0,55%, pour atteindre 46 452,52. Le S&P 500 .SPX a gagné 50,26 points, soit 0,75%, à 6 713,77, tandis que le Nasdaq Composite .IXIC a progressé de 234,19 points, soit 1,03%, à 22 914,16.

L'optimisme lié à l'IA a continué à stimuler les marchés, l'indice Philadelphia Semiconductor Index .SOX atteignant un record historique. Il était en hausse de 1,8 %.

Les actions de Micron MU.O ont augmenté de 3,2 % et ont atteint un niveau record après que Barclays a relevé son objectif de prix sur le titre. ON Semiconductor ON.O et KLA

KLAC.O ont gagné respectivement 4,4% et 3,7%.

L'indice S&P de l'énergie .SPNY a gagné 0,7%, tandis que les valeurs industrielles .SPLRCI ont gagné près de 1%.

IPC RETARDÉ

La fermeture du gouvernement américain, qui a débuté le 1er octobre, a interrompu la publication de données économiques clés, privant les investisseurs d'indicateurs cruciaux. Cela place le rapport sur les prix à la consommation de vendredi, un indicateur essentiel de l'inflation, sous les feux de la rampe avant la réunion de politique générale de la Réserve fédérale des 28 et 29 octobre.

Alors que l'inflation de base de septembre devrait se maintenir à 3,1 %, les marchés s'attendent généralement à une réduction d'un quart de point du taux d'intérêt ce mois-ci, avec une autre réduction probable en décembre.

"Les rapports qui seront publiés, pas seulement celui-ci, mais aussi dans les mois à venir, ne répondront toujours pas à la question de savoir comment la politique commerciale à long terme va influencer les pressions inflationnistes", a déclaré Jordan Rizzuto.

Parmi les autres valeurs, Applovin APP.O a chuté de 5,1 % après que Fuzzy Panda a révélé une position courte dans la société.

Boeing BA.N a augmenté de 1,3% après que le constructeur d'avions ait obtenu l'approbation de l'Administration fédérale de l'aviation américaine pour augmenter la production du 737 MAX à 42 avions par mois.

WeightWatchers WW.O a grimpé de 11,2 % après que la société a conclu un partenariat avec Amazon pour la livraison de médicaments amaigrissants.

Les valeurs en hausse ont été plus nombreuses que les valeurs en baisse dans un rapport de 6,13 contre 1 sur le NYSE et de 4,24 contre 1 sur le Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré 10 nouveaux records sur 52 semaines et trois nouveaux records à la baisse, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 43 nouveaux records et 33 nouveaux records à la baisse.