Wall Street: gains initiaux effacés, la conjoncture inquiète

(CercleFinance.com) - Après une ouverture en hausse, la Bourse de New York a vu une grande partie de ses gains s'évaporer mercredi, affectée par un regain d'inquiétudes sur l'évolution de la conjoncture économique.



En fin de matinée, le Dow Jones parvient encore à avancer de 0,2% à 42.587,1 points, mais le Nasdaq Composite évolue désormais en territoire négatif avec un repli de 0,1% à 18.272,1 points.



Les marchés d'actions américains avaient entamé la séance dans le vert, soutenus par de fragiles espoirs d'apaisement dans les relations commerciales internationales, le grand sujet d'inquiétude du moment.



Les investisseurs ont semblé avoir un petit motif de soulagement dans les déclarations du secrétaire au Commerce Howard Lutnick, qui a évoqué hier soir un possible compromis sur les droits de douane désormais imposés au Canada et au Mexique.



Mais la tendance est freinée par les prévisions maussades livrées dans la matinée par plusieurs grandes groupes de consommation courante.



Le géant de l'agroalimentaire Campbell's lâche plus de 3% après avoir révisé à la baisse ses objectifs annuels en raison d'un environnement jugé moins porteur.



Abercrombie lâche de son côté plus de 15% après avoir déclaré prévoir un net ralentissement de sa croissance sur son nouvel exercice 2025/2026.



Les derniers indicateurs économiques n'incitent pas non plus à l'optimisme.



Sur le marché du travail, le secteur privé américain a créé 77.000 emplois en février, un chiffre nettement inférieur aux attentes, selon l'enquête mensuelle publiée par ADP.



Là encore, le ralentissement des dépenses des consommateurs semble être à l'origine de la décision des chefs d'entreprise de supprimer des postes ou de limiter le nombre d'embauches.



Autre élément préoccupant, la croissance de l'activité dans le secteur des services a évolué en février à son rythme le plus lent depuis novembre 2023, selon les résultats de l'enquête PMI de S&P Global.



Si l'indice s'est établi à 51 le mois dernier, un chiffre qui reste supérieur au seuil de 50 qui distingue croissance et contraction de l'activité, S&P Global fait néanmoins remarquer que la croissance du secteur a sensiblement ralenti cette année en comparaison des chiffres robustes enregistrés lors de la seconde moitié de 2024.



Les rendements des obligations d'Etat américaines poursuivent leur rebond, les hésitations manifestées par les marchés d'actions ne provoquant pas d'achats refuge sur les Treasuries.



Le rendement des emprunts à 10 ans référence du marché américain revient ainsi au-delà de 4,26%, alors qu'il s'établissait encore 4,17% il y a deux jours.



Le dollar ne bénéficie pas de la vigueur des rendements obligataires et accentue son repli face à l'euro du fait de la perspective d'une relance massive de l'économie allemande via la dette.



La nouvelle fait remonter la monnaie unique au-delà de 1,0770 dollar, son plus bas niveau depuis le mois de novembre.



Les cours du pétrole amplifient leur repli sur le NYMEX, dans le sillage de l'annonce d'une hausse de 3,6 millions de barils des stocks de brut aux Etats-Unis la semaine dernière.



Le contrat avril sur le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) lâche près de 4% pour s'établir autour de 65,5 dollars.





