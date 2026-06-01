 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Wall Street frôle des niveaux records alors que l'optimisme autour de l'IA tempère les craintes liées à la guerre; Nvidia et Microsoft en hausse
information fournie par Reuters 01/06/2026 à 16:03

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Indices: le Dow Jones recule de 0,35%, le S&P 500 reste stable, le Nasdaq progresse de 0,15%

* Nvidia en hausse après avoir dévoilé une nouvelle puce destinée à intégrer l'IA dans les ordinateurs portables

* L'action Micron dépasse les 1.000 dollars pour la première fois

* Rapport sur l'emploi et résultats de Broadcom attendus cette semaine

(Mises à jour après l'ouverture du marché) par Medha Singh et Twesha Dikshit

Les principaux indices de Wall Street ont oscillé près de leurs plus hauts historiques lundi, les investisseurs évaluant la dernière offensive de Nvidia en matière d'intelligence artificielle face au scepticisme croissant quant à la possibilité de parvenir rapidement à un accord pour mettre fin à la guerre entre les États-Unis et l'Iran, qui dure depuis trois mois.

Nvidia NVDA.O a progressé de 4% après avoir dévoilé une nouvelle puce qui intègre directement des capacités d'IA dans les ordinateurs portables et de bureau.

Cette puce est le fruit d'un partenariat de trois ans avec Microsoft MSFT.O visant à "réinventer le PC" pour l'ère de l'IA, a déclaré Jensen Huang, directeur général de Nvidia. L'action Microsoft a gagné 2,5%.

L'indice technologique S&P 500 .SPLRCT a gagné 1,5%.

La réaction des valeurs du secteur des semi-conducteurs a été mitigée. Qualcomm QCOM.O a chuté de 6%, tandis que les fabricants de puces pour PC AMD AMD.O et Intel ont reculé respectivement de 3,1% et 4,4%. Micron MU.O a progressé de 5,7% à 1.022 dollars, franchissant pour la première fois la barre des 1.000 dollars. Son titre a bondi de près de 90% en mai.

"Nvidia pourrait élargir le marché, mais la plupart de ses gains se feront au détriment des acteurs en place", a déclaré Brian Jacobsen, stratège économique en chef chez Annex Wealth Management.

Les fabricants de mémoire tels que Micron devraient en bénéficier car leurs puces complètent les processeurs qui équipent les nouveaux ordinateurs, et un cycle de renouvellement alimenté par l'IA pourrait dynamiser le segment haut de gamme du marché des PC, a-t-il ajouté.

L'ambiance était morose, les cours du pétrole ayant grimpé de 5% après que l'agence de presse Tasnim a rapporté que l'équipe de transactions iranienne avait suspendu les pourparlers avec les États-Unis concernant les attaques au Liban.

Neuf des onze principaux secteurs du S&P 500 étaient dans le rouge, le secteur des biens de consommation discrétionnaire

.SPLRCD menant la baisse avec un recul de 2%.

À 9 h 40, l'indice Dow Jones Industrial Average .DJI perdait 177,00 points, soit 0,35%, à 50.855,46, l'indice S&P 500

.SPX gagnait 1,82 point, soit 0,02%, à 7.581,88, et l'indice Nasdaq Composite .IXIC progressait de 39,52 points, soit 0,15%, à 27.012,14.

Les valeurs du secteur des logiciels ont également rebondi après les fortes ventes enregistrées plus tôt cette année en raison des craintes liées aux bouleversements causés par l'IA. ServiceNow NOW.N et IBM IBM.N ont respectivement progressé de 10,7% et 6%. L'indice des services logiciels .SPLRCIS a gagné 3% après avoir effacé toutes les pertes enregistrées depuis fin janvier.

Cadence Design Systems CDNS.O a gagné 3% après avoir lancé un agent IA alimenté par Nvidia pour la conception de puces.

Les principaux indices de Wall Street ont clôturé le mois de mai à des niveaux records, portés par l'espoir d'une fin éventuelle de la guerre et par des résultats exceptionnels au premier trimestre. L'optimisme autour de l'IA a contribué à stimuler les actions américaines, mais les inquiétudes concernant l'impact économique des hostilités persistent.

Les investisseurs se tourneront vers le rapport sur l'emploi de vendredi avant la première réunion de politique monétaire de Kevin Warsh en tant que président de la Réserve fédérale américaine ce mois-ci, dans un contexte de craintes d'une hausse de l'inflation liée à la guerre en Iran qui pourrait bouleverser la reprise boursière.

"Le passage de relais entre deux présidents ne se fait pas toujours sans heurts. Si le détroit d'Ormuz ne s'ouvre pas davantage avant la prochaine réunion de la Fed, il est presque certain que la déclaration de politique monétaire de la Fed deviendra plus restrictive", a déclaré Jacobsen.

Les traders tablent sur une probabilité de près de 70% d'une hausse des taux d'un quart de point avant la fin de l'année.

Les résultats de Broadcom AVGO.O , attendus mercredi , seront également au centre de l'attention après les prévisions de résultats solides publiées la semaine dernière par le fabricant de serveurs IA Dell DELL.N .

Parmi les autres titres en vue,Taylor Morrison Home Corp

TMHC.N a bondi de 22% après que Berkshire Hathaway BRKa.N a accepté d'acheter le constructeur immobilier pour 6,8 milliards de dollars en espèces.

Les titres en baisse ont dépassé les titres en hausse dans un rapport de 1,65 pour 1 à la Bourse de New York et de 1,45 pour 1 au Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré 17 nouveaux plus hauts sur 52 semaines et 10 nouveaux plus bas, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 47 nouveaux plus hauts et 29 nouveaux plus bas.

Valeurs associées

AMD (ADVANCED MICRO DEVICES)
509,9250 USD NASDAQ -1,20%
APPLE
307,2500 USD NASDAQ -1,54%
BERKSHIRE HATH RG-A
707 194,100 USD NYSE -0,97%
BROADCOM
455,2050 USD NASDAQ +1,89%
CADENCE DESIGN
395,2200 USD NASDAQ +5,41%
DELL TECH RG-C
460,055 USD NYSE +9,29%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
50 842,93 Pts Index Ex -0,37%
IBM
319,031 USD NYSE +7,05%
MICRON TECHNOLOGY
1 022,1900 USD NASDAQ +5,27%
MICROSOFT
461,2200 USD NASDAQ +2,44%
NASDAQ Composite
26 991,79 Pts Index Ex +0,07%
NVIDIA
219,5008 USD NASDAQ +3,96%
QUALCOMM
233,5550 USD NASDAQ -6,96%
S&P 500
7 576,42 Pts CBOE -0,05%
S&P 500 INDEX
7 576,42 Pts CBOE -0,05%
SERVICENOW
135,125 USD NYSE +8,63%
TAYLOR MORR HOME
71,665 USD NYSE +22,48%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

1 commentaire

  • 16:33

    Bien vu.

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le président Emmanuel Macron lors d'une déclaration conjointe avec le PDG du groupe SoftBank à l'Élysée, en amont de l'événement "Choose France", le 1er juin 2026 à Paris ( POOL / Ludovic MARIN )
    Choose France: 93 milliards d'euros d'investissements pour le dernier sommet de Macron
    information fournie par AFP 01.06.2026 17:19 

    Le sommet Choose France, grand-messe des investissements étrangers, a enregistré une moisson record de projets annoncés pour sa neuvième et dernière édition sous la présidence d'Emmanuel Macron, grâce à l'IA et aux centres de données. Organisée sous les ors du ... Lire la suite

  • Photo diffusée par l'US Navy et le service des affaires publiques du Commandement central des États-Unis, le 28 mai 2026, un F/A-18F Super Hornet, sur le pont d'envol du porte-avions USS Abraham Lincoln, le 25 mai 2026 ( US NAVY / - )
    Guerre au Moyen-Orient: les négociations semblent compromises
    information fournie par AFP 01.06.2026 17:06 

    Les négociations pour mettre fin à la guerre au Moyen-Orient apparaissent de plus en plus compromises, l'agence de presse iranienne Tasnim affirmant lundi que Téhéran a rompu le dialogue indirect avec Washington, notamment à cause de l'offensive israélienne au ... Lire la suite

  • ( AFP / JEFF PACHOUD )
    Batteries: Renault demande à Verkor de "redresser sa trajectoire"
    information fournie par Boursorama avec AFP 01.06.2026 16:46 

    Renault, actionnaire et seul client du fabricant de cellules de batteries Verkor, a critiqué lundi son manque de compétitivité croissant et des retards de fabrication de 18 mois, en lui réclamant de "redresser sa trajectoire industrielle" et "une gouvernance crédible", ... Lire la suite

  • SCHLUMBERGER : Une consolidation vers les supports est probable
    SCHLUMBERGER : Une consolidation vers les supports est probable
    information fournie par TEC 01.06.2026 16:38 

    SYNTHESE Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. La valeur du RSI est inférieure à 50 : cela confirme la faiblesse des ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
SOITEC
150,7 -15,12%
CAC 40
8 121,66 -0,75%
Pétrole Brent
97,19 +4,16%
HAFFNER ENERGY
0,323 +17,88%
KALRAY
14,14 +8,77%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank