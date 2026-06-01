Wall Street frôle des niveaux records alors que l'optimisme autour de l'IA tempère les craintes liées à la guerre; Nvidia et Microsoft en hausse

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Indices: le Dow Jones recule de 0,35%, le S&P 500 reste stable, le Nasdaq progresse de 0,15%

* Nvidia en hausse après avoir dévoilé une nouvelle puce destinée à intégrer l'IA dans les ordinateurs portables

* L'action Micron dépasse les 1.000 dollars pour la première fois

* Rapport sur l'emploi et résultats de Broadcom attendus cette semaine

(Mises à jour après l'ouverture du marché) par Medha Singh et Twesha Dikshit

Les principaux indices de Wall Street ont oscillé près de leurs plus hauts historiques lundi, les investisseurs évaluant la dernière offensive de Nvidia en matière d'intelligence artificielle face au scepticisme croissant quant à la possibilité de parvenir rapidement à un accord pour mettre fin à la guerre entre les États-Unis et l'Iran, qui dure depuis trois mois.

Nvidia NVDA.O a progressé de 4% après avoir dévoilé une nouvelle puce qui intègre directement des capacités d'IA dans les ordinateurs portables et de bureau.

Cette puce est le fruit d'un partenariat de trois ans avec Microsoft MSFT.O visant à "réinventer le PC" pour l'ère de l'IA, a déclaré Jensen Huang, directeur général de Nvidia. L'action Microsoft a gagné 2,5%.

L'indice technologique S&P 500 .SPLRCT a gagné 1,5%.

La réaction des valeurs du secteur des semi-conducteurs a été mitigée. Qualcomm QCOM.O a chuté de 6%, tandis que les fabricants de puces pour PC AMD AMD.O et Intel ont reculé respectivement de 3,1% et 4,4%. Micron MU.O a progressé de 5,7% à 1.022 dollars, franchissant pour la première fois la barre des 1.000 dollars. Son titre a bondi de près de 90% en mai.

"Nvidia pourrait élargir le marché, mais la plupart de ses gains se feront au détriment des acteurs en place", a déclaré Brian Jacobsen, stratège économique en chef chez Annex Wealth Management.

Les fabricants de mémoire tels que Micron devraient en bénéficier car leurs puces complètent les processeurs qui équipent les nouveaux ordinateurs, et un cycle de renouvellement alimenté par l'IA pourrait dynamiser le segment haut de gamme du marché des PC, a-t-il ajouté.

L'ambiance était morose, les cours du pétrole ayant grimpé de 5% après que l'agence de presse Tasnim a rapporté que l'équipe de transactions iranienne avait suspendu les pourparlers avec les États-Unis concernant les attaques au Liban.

Neuf des onze principaux secteurs du S&P 500 étaient dans le rouge, le secteur des biens de consommation discrétionnaire

.SPLRCD menant la baisse avec un recul de 2%.

À 9 h 40, l'indice Dow Jones Industrial Average .DJI perdait 177,00 points, soit 0,35%, à 50.855,46, l'indice S&P 500

.SPX gagnait 1,82 point, soit 0,02%, à 7.581,88, et l'indice Nasdaq Composite .IXIC progressait de 39,52 points, soit 0,15%, à 27.012,14.

Les valeurs du secteur des logiciels ont également rebondi après les fortes ventes enregistrées plus tôt cette année en raison des craintes liées aux bouleversements causés par l'IA. ServiceNow NOW.N et IBM IBM.N ont respectivement progressé de 10,7% et 6%. L'indice des services logiciels .SPLRCIS a gagné 3% après avoir effacé toutes les pertes enregistrées depuis fin janvier.

Cadence Design Systems CDNS.O a gagné 3% après avoir lancé un agent IA alimenté par Nvidia pour la conception de puces.

Les principaux indices de Wall Street ont clôturé le mois de mai à des niveaux records, portés par l'espoir d'une fin éventuelle de la guerre et par des résultats exceptionnels au premier trimestre. L'optimisme autour de l'IA a contribué à stimuler les actions américaines, mais les inquiétudes concernant l'impact économique des hostilités persistent.

Les investisseurs se tourneront vers le rapport sur l'emploi de vendredi avant la première réunion de politique monétaire de Kevin Warsh en tant que président de la Réserve fédérale américaine ce mois-ci, dans un contexte de craintes d'une hausse de l'inflation liée à la guerre en Iran qui pourrait bouleverser la reprise boursière.

"Le passage de relais entre deux présidents ne se fait pas toujours sans heurts. Si le détroit d'Ormuz ne s'ouvre pas davantage avant la prochaine réunion de la Fed, il est presque certain que la déclaration de politique monétaire de la Fed deviendra plus restrictive", a déclaré Jacobsen.

Les traders tablent sur une probabilité de près de 70% d'une hausse des taux d'un quart de point avant la fin de l'année.

Les résultats de Broadcom AVGO.O , attendus mercredi , seront également au centre de l'attention après les prévisions de résultats solides publiées la semaine dernière par le fabricant de serveurs IA Dell DELL.N .

Parmi les autres titres en vue,Taylor Morrison Home Corp

TMHC.N a bondi de 22% après que Berkshire Hathaway BRKa.N a accepté d'acheter le constructeur immobilier pour 6,8 milliards de dollars en espèces.

Les titres en baisse ont dépassé les titres en hausse dans un rapport de 1,65 pour 1 à la Bourse de New York et de 1,45 pour 1 au Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré 17 nouveaux plus hauts sur 52 semaines et 10 nouveaux plus bas, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 47 nouveaux plus hauts et 29 nouveaux plus bas.