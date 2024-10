Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wall Street: freiné par les taux, mais 3 nouveaux records information fournie par Cercle Finance • 18/10/2024 à 07:32









(CercleFinance.com) - Wall Street termine à l'équilibre... et tout s'est joué au cours des cinq dernières minutes, y compris à la toute dernière : le S&P500, en hausse durant toute la séance, termine in extremis dans le rouge avec -0,02%, le Nasdaq Composite grappillant +0,04%.



La forte tension des rendements tout au long de la séance a fini par peser, le T-Bond '30 ans' affichant jusqu'à +10 points de base en séance à 4,40%, le '10 ans' jusqu'à +9 pbs vers 4,10%, son pire score depuis le 31 juillet.



Les optimistes se consoleront avec le nouveau 'doublé' de records de clôture/intraday du Dow Jones (+0,37% à 43.239)... et le nouveau 'plus haut' du S&P, soit trois records tout de même pour ce 17 octobre.



Le final semble un peu décevant à la veille des '3 sorcières' car l'entame se solda par un feu d'artifices haussier : le Dow Jones a inscrit un nouveau plus de l'histoire à 43.288, le S&P500 a atteint 5.881 et le Nasdaq se rapprochait des 18.500.



La séance de jeudi laisse les investisseurs un peu sur leur faim : avec une tendance sous-jacente aussi obstinément 'bullish', finir le mois boursier d'octobre au zénith ce vendredi serait tout sauf une surprise.



Pas de vraie surprise avec les bons résultats de Netflix qui prenait +4% en 'after hour' (vers 213$) avec une hausse de +2% de ses abonnés (à 282,7 millions), un BPA de 5,4$ et une hausse de +35% de ses recettes publicitaires 'partenaires'. Un chiffre d'affaires record, supérieur à 10Mds$, est anticipé au 4ème trimestre 2024.



Le Nasdaq-100 a grappillé +0,08% grâce à la hausse du trio Broadcom, Micron, ASML avec des gains de +2,4 à +2,6%. A noter le plongeon de -18% de Lucid Group, sous les 2,70$, mais cela a peu d'impact avec une capitalisation de 6,3Mds$... alors que Nvidia (+0,9%) a réédité son record des 140$ et voit sa capitalisation atteindre 3.360Mds$.



La séance américaine a été animée par de nombreuses statistiques: les ventes de détail aux Etats-Unis se sont accrues de 0,4% en rythme séquentiel en septembre (après +0,1% en août), et de +0,5% hors véhicules et équipements.



La production industrielle américaine a en revanche diminué de -0,3%, plombée par la grève chez Boeing et les deux ouragans. Le taux d'utilisation des capacités s'est dégradé de 0,3 point à 77,5% en septembre, un niveau inférieur de 2,2 points à sa moyenne de long terme.



Après deux semaines de hausse, les inscriptions aux allocations chômage sont reparties à la baisse la semaine dernière aux Etats-Unis (-19.000 à 241.000), nouveau signe de la résilience du marché américain du travail.



Enfin, l'activité manufacturière dans la région de Philadelphie a progressé bien plus qu'attendu, selon l'indice Philly Fed qui est passé de 1,7 en septembre à 10,3 en octobre, soit sa deuxième hausse consécutive.





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.