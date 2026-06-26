Wall Street : finit la semaine dans le rouge, le géopolitique ressurgit

La "tech" continue de s'enfoncer et le Nasdaq-100 ne parvient pas à réaliser un second cavalier seul : il lâche -1,1% et perd -3,5% sur la semaine écoulée. Paradoxalement, il avait grimpé de 1% la veille avec une majorité de titres en repli... et il consolide ce vendredi avec une majorité de titres en hausse. Le S&P-500 (-0,05%) aligne une 3ème séance de stagnation mais il finit sur un recul de 2 % cette semaine, le Dow Jones s'effrite de -0,1% mais gagne 0,6% en "hebdo", inscrivant sa 3ème meilleure clôture historique.

Le baril de pétrole "Brent", retombé sous 72$ ce midi, se redresse un peu ce soir, vers 73,6$ alors que Donald Trump a affirmé que l'Iran avait violé l'accord de cessez-le-feu entre les deux pays en lançant au moins quatre drones d'attaque contre des navires traversant le détroit d'Ormuz jeudi.

Trump fulmine : "cette attaque constitue une violation insensée de notre accord de cessez-le-feu".

Selon l'Organisation maritime internationale, le plan d'évacuation du détroit d'Ormuz (11.000 marins prisonniers depuis 4 mois sur leurs bateaux par une chaleur insoutenable) est temporairement suspendu cette attaque.

En outre, le Sultanat d'Oman a prévenu ses alliés européens que des taxes maritimes seraient probablement nécessaires pour le détroit d'Ormuz... ce qui reste "hors de question" pour Donald Trump qui exige une gratuité totale et définitive.

En parallèle, les négociations entre Israël et le Liban à Washington, qui étaient censées s'achever hier, vont continuer : la "droite dure" israélienne refuse de donner donner l'ordre à l'IDF de quitter le Liban Sud, et même de cesser ses opérations de "sécurisation" visant le Hezbollah.

Mais ce qui a inquiété Wall Street tout au long de la semaine, ce sont les interrogations croissantes sur la pérennité de l'essor de l'intelligence artificielle (IA) sur fond d'endettement massif (les "7 fantastiques" ont engagé pratiquement tout leur "cash" dans la bataille) sans modèle de "retour sur investissement" crédible... et sur fond de poursuite de la hausse des taux par la FED, probablement dès mi-septembre.

Le rendement du T-Bond 2036 a reculé de -2,1Pts vers 4,368% mais le "30 ans" se tend de 1Pt vers 4,869%.

Le repli hebdomadaire du S&P 500 s'explique par la baisse de seulement quatre des onze secteurs de l'indice : les services de communication (- 6,2 %), la technologie (-5,4 %), la consommation discrétionnaire (-2,7 %) et les matériaux de base (qui stagnent à -0,1 %).

Du côté des indicateurs macro-économiques, la robustesse de la croissance est étayé par le rebond de l'indice de confiance des consommateurs calculé par l'Université du Michigan : il se hisse vers 49,5 ( 4,7Pts), déjouant un consensus de 48,9 points: il inscrit son plus haut niveau depuis le mois d'avril.

Sur le marché des devises, le dollar recule de 0,2% face à la monnaie unique qui se redresse vers 1,1380, mais reste en net repli sur la semaine écoulée (presque -2%).