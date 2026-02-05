Wall Street finit en net repli, l'IA au coeur des préoccupations

par Noel Randewich

La Bourse de New York a fini en nette baisse jeudi, le Nasdaq reculant à un plus bas depuis novembre dernier, dans le sillage des pertes subies par Microsoft, Amazon et d'autres géants technologiques, après qu'Alphabet a déclaré que ses dépenses en capital pourraient doubler en 2026 afin d'accélérer dans la course à l'intelligence artificielle (IA).

L'indice Dow Jones .DJI a cédé 1,20% à 48.908,72 points.

Le S&P-500 .SPX , plus large, a perdu 1,23% à 6.798,40 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC a reculé de son côté de 1,59% à 22.540,59 points.

Communiquant mercredi après-clôture ses résultats trimestriels, Alphabet GOOGL.O a dit prévoir d'effectuer jusqu'à 185 milliards de dollars de dépenses d'investissement cette année. La maison-mère de Google a cédé 0,55%.

Au total, les géants de la "tech" devraient investir plus de 500 milliards de dollars pour le développement de l'IA en 2026.

Les investisseurs attendaient après la clôture les résultats d'Amazon AMZN.O , qui a fini la séance en recul de 4,4%, alors que seront scrutés ses projets d'investissements dans l'IA.

Bien qu'il devrait profiter de ces dépenses massives allouées dans la course à l'IA, le poids lourd Nvidia NVDA.O a également terminé en baisse, cédant 1,4%.

Microsoft MSFT.O , Palantir PLTR.O et Oracle ORCL.N ont tous décliné, respectivement de 5%, 6,8% et 7%.

Depuis plusieurs mois, les investisseurs affichent une préoccupation accrue à propos des lourdes dépenses dans l'IA, cherchant des signaux concrets indiquant que ces dépenses portent leurs fruits en matière de chiffres d'affaires et de bénéfices.

"Il s'agit de la première fois que nous voyons ces valeurs technologiques à forte croissance effectuer un cycle de dépenses en capital réellement important (...) et nous constatons une volatilité à l'égard de la concrétisation ou non de ces investissements dans les résultats", a commenté Tom Hainlin, stratégiste chez U.S. Bank Wealth Management à Minneapolis.

Des inquiétudes concernent également certains éditeurs de logiciels informatiques et des firmes de services informatiques, qui pourraient rapidement se retrouver désuets face à l'essor de l'IA qui rogne sur les revenus de pans du secteur technologique.

Plusieurs groupes, dont ServiceNow NOW.N et Salesforce

CRM.N , ont de nouveau subi des pertes jeudi.

"L'IA, qui a été un catalyseur (de croissance) l'an dernier, est peut-être cette année un extincteur, les gens se rendant compte que l'IA va aider certains types d'entreprises mais va aussi nuire à d'autres", a déclaré Melissa Brown, directrice de la recherche en décision d'investissement chez SimCorp.

