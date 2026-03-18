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Wall Street finit en net repli après la réunion de la Fed
information fournie par Reuters 18/03/2026 à 21:49

par Noel Randewich

La Bourse de New York a fini en nette baisse mercredi, alors que la Réserve fédérale américaine (Fed) a maintenu sa politique monétaire inchangée et dit anticiper uniquement une seule baisse des taux cette année, dans un contexte de guerre au Moyen-Orient qui alimente les craintes sur l'inflation et l'économie.

L'indice Dow Jones .DJI a cédé 1,63% à 46.225,15 points.

Le S&P-500 .SPX , plus large, a perdu 1,36% à 6.624,70 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC a reculé de son côté de 1,46% à 22.152,42 points.

Le S&P-500 a reculé à un plus bas de clôture en près de quatre mois, affichant une baisse d'environ 3% cette année.

Déjà en repli avant la publication du communiqué de la Fed, les principaux indices de Wall Street se sont inscrits davantage en territoire négatif au fil de l'après-midi, avec la conférence de presse du patron de la banque centrale américaine, Jerome Powell, qui a souligné l'incertitude pour les perspectives économiques en raison de la guerre au Moyen-Orient.

A l'issue de sa réunion de deux jours de politique monétaire, la Fed a déclaré prévoir une seule baisse des taux, de 25 points de base, d'ici la fin de l'année, sans donner aucune indication sur son calendrier.

Il était attendu par les économistes que la Fed ne modifie pas ses taux d'intérêt lors de cette réunion.

Les nouvelles prévisions dévoilées par la Fed montrent que l'institution considère que la récente flambée des prix du pétrole aura un effet temporaire sur l'inflation, tout en confirmant s'attendre à ce que l'inflation se situe à 2,2% à la fin d'année 2027 - soit proche de l'objectif de 2%.

Les responsables de la Fed "sont un peu plus préoccupés par les pressions du pétrole sur l'inflation, tout en nous disant penser que l'économie reste stable et solide", a commenté Sam Stovall, stratégiste chez CFRA. "Il semble que leur opinion est que la question de l'inflation pourrait finir par se résoudre d'elle-même à court-terme sans avoir un effet délétère sur l'économie - soit un dos-d'âne plutôt qu'un mur".

Un rapport publié plus tôt dans la journée par le département américain du Travail montre que les prix à la production ont progressé plus que prévu en février aux Etats-Unis, une tendance à même de s'amplifier en raison de la guerre au Moyen-Orient qui fait grimper les prix du fret et du pétrole.

Le Bret a encore augmenté pour s'établir à près de 110 dollars le baril, dans le sillage d'informations de presse selon lesquelles des infrastructures pétrolières iraniennes ont été visées par des attaques.

Tous les principaux indices du S&P-500 ont fini dans le rouge mercredi.

Côté valeurs, AMD AMD.O a pris 1,6% après un accord avec Samsung Electronics 005930.KS pour élargir leur partenariat en matière d'intelligence artificielle (IA).

Lululemon LULU.O a grimpé de 3,8% à la suite de résultats trimestriels supérieurs aux attentes.

Macy's M.N a progressé de 4,7% après avoir fait état d'un bénéfice trimestriel meilleur qu'attendu.

text_section_type="notes" Pour d'autres informations, veuillez cliquer sur les codes suivants:

NYSE Nasdaq Résumé synthétique du marché...... .AD.N ..... .AD.O 25 plus forts volumes............. .AV.N ..... .AV.O Plus fortes hausses en %.......... .PG.N ..... .PG.O Plus fortes baisses en %.......... .PL.N ..... .PL.O Guide des indices boursiers américains.... US/INDICES1 Statistiques du marché...................... US/STATS1 Emprunt de référence à 10 ans .............. US10YT=RR Guide des indices sectoriels américains... US/SECTOR1 Guide des marchés actions américains...... US/EQUITY Indices Dow Jones.......................... 0#.DJINDEX Indices S&P................. 0#.GSPINDEX 0#.GSPMAJOR Valeurs ex-dividende........................... XDIV Prévisions pour le Dow Jones et le S&P .. STXUS

(Rédigé par Jean Terzian)

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AMD (ADVANCED MICRO DEVICES)
199,4600 USD NASDAQ +1,60%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
46 225,15 Pts Index Ex -1,63%
LULULEMON ATHL
165,3900 USD NASDAQ +3,84%
MACY'S
17,720 USD NYSE +4,60%
NASDAQ Composite
22 152,42 Pts Index Ex -1,46%
S&P 500 INDEX
6 624,70 Pts CBOE -1,36%
SAMSUNG ELECTRON
65,2100 USD OTCBB 0,00%
USA BENCHMARK 10A
4,276 Rates -0,06%
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