 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Wall Street finit en légère baisse après des données sur l'emploi
information fournie par Reuters 11/02/2026 à 22:32

par Sinéad Carew et Twesha Dikshit

La Bourse de New York a fini en baisse mercredi après la publication d'un rapport meilleur qu'attendu sur le marché du travail américain, qui a rassuré les investisseurs sur la santé de l'économie tout en alimentant la crainte que la Réserve fédérale (Fed) ralentisse l'assouplissement de sa politique monétaire.

L'indice Dow Jones .DJI a cédé 0,13%, ou 66,74 points, à 50.121,40 points.

Le S&P-500 .SPX , plus large, a perdu 0,34 point à 6.941,47 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC a reculé de son côté de 36,01 points (0,16%) à 23.066,47 points.

En nette hausse en début de séance, avec des pics de plus d'une semaine pour le S&P-500 et le Nasdaq à la suite du rapport montrant que le nombre de créations d'emploi aux Etats-Unis a été bien plus élevé qu'attendu en janvier, les trois principaux indices de Wall Street ont marqué un repli à mesure que les traders revoyaient leurs perspectives de baisses des taux.

Si une baisse des taux de 25 points de base est toujours anticipée en juin, la probabilité que la Fed décide alors de laisser sa politique monétaire inchangée a été revue à la hausse, à 41% contre 24,8%, d'après FedWatch de CME.

Les investisseurs ont "plutôt bien" accueilli ces nouvelles perspectives en matière de taux d'intérêt, a commenté Julia Hermann, stratégiste chez New York Life Investments, car, a-t-elle dit, ils ont considéré le rapport sur l'emploi comme une nouvelle positive pour l'économie.

"C'est une information constructive, que l'économie ne montre pas un besoin criant d'une baisse des taux, avec le nouveau souffle qu'affiche le marché du travail", a-t-elle déclaré.

Les investisseurs attendent désormais la publication, vendredi, du rapport sur les prix mensuels à la consommation.

Parmi les principaux secteurs du S&P-500, huit ont fini en hausse mercredi, au premier rang desquels l'énergie .SPNY . A l'inverse, les services financiers .SPSY et les services de communication .SPLRCL ont tous deux cédé plus de 1%.

Côté valeurs, Microsoft MSFT.O a perdu 2,2% et lourdement pesé sur le S&P-500, de même qu'Alphabet GOOGL.O , en repli de 2,4%.

text_section_type="notes" Pour d'autres informations, veuillez cliquer sur les codes suivants:

NYSE Nasdaq Résumé synthétique du marché...... .AD.N ..... .AD.O 25 plus forts volumes............. .AV.N ..... .AV.O Plus fortes hausses en %.......... .PG.N ..... .PG.O Plus fortes baisses en %.......... .PL.N ..... .PL.O Guide des indices boursiers américains.... US/INDICES1 Statistiques du marché...................... US/STATS1 Emprunt de référence à 10 ans .............. US10YT=RR Guide des indices sectoriels américains... US/SECTOR1 Guide des marchés actions américains...... US/EQUITY Indices Dow Jones.......................... 0#.DJINDEX Indices S&P................. 0#.GSPINDEX 0#.GSPMAJOR Valeurs ex-dividende........................... XDIV Prévisions pour le Dow Jones et le S&P .. STXUS

(Rédigé par Jean Terzian)

Valeurs associées

ALPHABET-A
310,9100 USD NASDAQ -2,41%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
50 121,40 Pts Index Ex -0,13%
MICROSOFT
404,3700 USD NASDAQ -2,15%
NASDAQ Composite
23 066,47 Pts Index Ex -0,16%
S&P 500 INDEX
6 941,47 Pts CBOE 0,00%
USA BENCHMARK 10A
4,164 Rates -1,02%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank