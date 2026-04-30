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Wall Street finit en hausse, la géopolitique au second plan
information fournie par Reuters 30/04/2026 à 22:40

par Stephen Culp et Niket Nishant

La Bourse de New York a fini en hausse jeudi dans le sillage de résultats trimestriels solides et de données économiques rassurantes, qui ont relégué au second plan les préoccupations sur l'approvisionnement en pétrole en raison du blocus maritime au Moyen-Orient, à l'origine d'une flambée des prix du brut.

L'indice Dow Jones .DJI a gagné 1,62%, ou 790,33 points, à 49.652,14 points.

Le S&P-500 .SPX , plus large, a pris 73,05 points, soit 1,02%, à 7.209,00 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC a avancé de son côté de 219,07 points (0,89%) à 24.892,31 points.

Avec les gains du jour, le S&P-500 et le Nasdaq signent leurs plus fortes hausses mensuelles depuis 2020, tandis que le Dow Jones enregistre sa plus forte progression mensuelle depuis novembre 2024.

Le repli jeudi des prix du pétrole LCOc1 CLc1 , qui ont un temps atteint des records de plusieurs années en raison de la guerre en Iran, ainsi que des données montrant une croissance saine de l'économie américaine ont rassuré les investisseurs.

Les principaux indices de Wall Street ont augmenté tout au long de la séance.

Des données publiées dans la journée montrent que l'économie américaine a progressé de 2,0% au premier trimestre, tandis que les inscriptions hebdomadaires au chômage aux Etats-Unis ont reculé à un plus bas depuis 1969, même si l'inflation est restée supérieure à 3% en raison des prix de l'énergie.

"Une grande partie des données économiques ont calmé les craintes des investisseurs", a commenté Paul Nolte, stratégiste chez Murphy & Sylvest, dans l'Illinois. "Par ailleurs, il y a eu des résultats vraiment bons venant d'un éventail de compagnies", a-t-il ajouté pour expliquer les gains du jour.

"Tant qu'on ne constatera pas de changement dans la dynamique du marché, et de l'économie, la dynamique sera à la hausse", a-t-il dit.

L'industrie .SPLRCI , portée par la hausse de 9,8% de Caterpillar CAT.N après ses résultats trimestriels solides, a été le plus performant des secteurs majeurs du S&P-500 et a contribué à la hausse du Dow Jones.

En revanche, seul des onze secteurs à avoir terminé dans le rouge, les technologies .SPLRCT ont limité la progression du Nasdaq, au lendemain de la publication après-clôture des résultats des géants technologiques Alphabet GOOGL.O , Amazon

AMZN.O , Meta Platforms META.O et Microsoft MSFT.O .

Si Alphabet a bondi de 10% après avoir fait état d'un trimestre record pour sa division "cloud", Meta et Microsoft ont cédé respectivement 8,7% et 3,9% en raison de préoccupations accrues à l'égard des investissements massifs déployés dans le développement de l'intelligence artificielle (IA).

Apple AAPL.O , autre membre des "Sept Magnifiques" de Wall Street, publiait ses résultats jeudi soir.

Pour d'autres informations, veuillez cliquer sur les codes

suivants: NYSE Nasdaq Résumé synthétique du marché...... .AD.N ..... .AD.O 25 plus forts volumes............. .AV.N ..... .AV.O Plus fortes hausses en %.......... .PG.N ..... .PG.O Plus fortes baisses en %.......... .PL.N ..... .PL.O Guide des indices boursiers américains.... US/INDICES1 Statistiques du marché...................... US/STATS1 Emprunt de référence à 10 ans .............. US10YT=RR Guide des indices sectoriels américains... US/SECTOR1 Guide des marchés actions américains...... US/EQUITY Indices Dow Jones.......................... 0#.DJINDEX Indices S&P................. 0#.GSPINDEX 0#.GSPMAJOR Valeurs ex-dividende........................... XDIV Prévisions pour le Dow Jones et le S&P .. STXUS

(Rédigé par Jean Terzian)

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