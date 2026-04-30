La compagnie Biman Bangladesh Airlines commande 14 Boeing, un record

Photo diffusée par Biman Bangladesh Airlines montrant le PDG de compagnie aérienne, Kaizer Sohel Ahmed (g), et le vice-président de Boeing, Paul Righi (d), échangeant des documents après la signature d'un accord à Dacca, le 30 avril 2026 au Bangladesh ( Biman Bangladesh Airlines / Handout )

La compagnie nationale Biman Bangladesh Airlines a signé jeudi sa plus grosse commande jamais passée auprès de Boeing, portant sur l'achat de quatorze avions pour un montant de 3,7 milliards de dollars, ont annoncé les deux entreprises dans un communiqué commun.

Cette commande prévoit la livraison, dans les dix prochaines années, de dix gros porteurs 787 Dreamliner - huit 787-10 et deux 787-9 - ainsi que quatre monocouloirs 737 MAX 8.

Ces deux familles offrent une économie de 20% à 25% de carburant par rapport aux avions qu'elles remplacent.

Les 787-10, plus gros modèle de cette famille commandé pour la première fois par Biman, ont vocation à opérer des vols vers le Moyen-Orient tandis que les 787-9 seront affectés à des liaisons avec l'Europe et l'Amérique du Nord.

Les 737 MAX, également commandés pour la première fois par la compagnie nationale, relieront le Bangladesh avec des villes du Moyen-Orient, d'Inde et d'Asie du sud-Est, a expliqué le communiqué.

A ce stade, précise le communiqué, Biman relie Dacca à 22 destinations internationales. Sa desserte la plus longue relie la capitale bangladaise à Toronto, via Istanbul.

L'imminence de cette commande avait été rapportée plus tôt dans la journée par l'agence de presse bangladaise BSS, soulignant qu'il s'agissait de la "plus importante expansion de la flotte" de la compagnie nationale.

Cette annonce s'inscrit dans le cadre de l'accord commercial conclu en août 2025 avec les Etats-Unis afin de réduire les droits de douane imposés par le président américain Donald Trump.

La signature du contrat s'est déroulée jeudi soir lors d'une cérémonie officielle à Dacca.

Biman possède à l'heure actuelle quatorze Boeing (787-8, 787-9, 777 et 737 NG), sur une flotte totale de dix-neuf avions.

Cet achat a été approuvé en août 2025 par le gouvernement provisoire, en place depuis la chute de l'ex-dirigeante Sheikh Hasina en août 2024.

Un nouveau Premier ministre, Tarique Rahman, a été investi en février après une large victoire de son parti.

Photo diffusée par Biman Bangladesh Airlines montrant le PDG de compagnie aérienne, Kaizer Sohel Ahmed (g), et le vice-président de Boeing, Paul Righi (d), échangeant des documents après la signature d'un accord à Dacca, le 30 avril 2026 au Bangladesh ( Biman Bangladesh Airlines / Handout )

En août 2025, le Bangladesh, deuxième plus grand fabricant de vêtements au monde, avait proposé d'acheter des Boeing et d'augmenter ses importations de blé, de coton et de pétrole américains afin de réduire son excédent commercial, raison invoquée par Washington pour justifier la mise en place d'importants droits de douane sur les importations bangladaises.

La proposition initiale portait sur 25 appareils mais la commande a, in fine, été réduite à quatorze.

Cet accord a suscité du mécontentement en Europe, où des négociations étaient en cours avec le constructeur européen Airbus.

Donald Trump avait initialement annoncé 37% de surtaxe douanière sur les produits bangladais importés, avant de ramener ce chiffre à 20% en août.