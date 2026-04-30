Brésil: réduction de peine en vue pour Bolsonaro, nouvelle défaite pour Lula

Le sénateur Flavio Bolsonaro (c) célèbre, la levée du veto du président Lula sur un projet de loi réduisant les peines des personnes condamnées pour la tentative de coup d'Étatdu 8 janvier 2023, à l'issue d'une session du Congrès national, le 30 avril 2026 à Brasilia, au Brésil ( AFP / Sergio Lima )

Le Parlement brésilien a infligé jeudi une seconde défaite au président Lula en moins de 24 heures, en annulant son veto à une loi ouvrant la voie à une réduction de la peine de prison de son prédécesseur Jair Bolsonaro.

Mercredi soir, le Sénat avait déjà rejeté le candidat que Luiz Inacio Lula da Silva avait nommé à la Cour suprême, ce qui n'était pas arrivé depuis des décennies.

Ce nouveau revers a lieu à six mois de l'élection lors de laquelle le président de gauche, 80 ans, doit briguer un quatrième mandat inédit, face notamment au sénateur Flavio Bolsonaro, fils aîné de l'ancien chef d'Etat d'extrême droite (2019-2022).

Par 318 voix contre 144 chez les députés et 49 contre 24 au Sénat, les parlementaires ont validé lors d'une séance conjointe des deux chambres une loi qui modifie le mode de calcul du temps de détention, au bénéfice de Jair Bolsonaro et d'autres condamnés par la Cour suprême pour une tentative de coup d'État.

Lula avait censuré en janvier ce texte adopté fin 2025.

À l'annonce du résultat final sur les écrans, les parlementaires conservateurs, regroupés au centre de l'hémicycle, se sont mis à sauter à l'unisson, comme des supporters de football, en criant: "Liberté!"

La réduction de peines prévue par ce texte pourrait également favoriser des personnes condamnées pour leur participation aux émeutes du 8 janvier 2023, quand une foule de sympathisants bolsonaristes a saccagé les lieux de pouvoir à Brasilia.

Selon la Cour suprême, cet assaut faisait partie intégrante du projet putschiste.

Accolade entre le sénateur Flavio Bolsonaro (d) et le président du Sénat, David Alcolumbre, à l'issue d'une session du Congrès national qui a annulé le veto du président Lula sur un projet de loi réduisant les peines des personnes reconnues coupables de tentative de coup d'État du 8 janvier 2023, le 30 avril 2026 à Brasilia, au Brésil ( AFP / Sergio Lima )

"Nous avons vu tant d'injustice, mais il semble qu'à présent ont peut ressentir un peu de soulagement", a dit à l'AFP Diene Vilar, amie d'une des condamnées pour les émeutes de Brasilia, émue aux larmes après avoir assisté au vote du Parlement.

"C'est un premier pas vers la justice totale pour les persécutés du 8 janvier", a exulté sur le réseau X Flavio Bolsonaro, qui a remercié ses pairs pour ce "cadeau d'anniversaire" le jour de ses 45 ans.

"Le gouvernement Lula est fini, pour la plus grande joie des Brésiliens", avait déclaré avant le vote ce sénateur que les derniers sondages donnent au coude à coude avec Lula pour la présidentielle d'octobre.

- Séance houleuse -

"Pour le plus grand leader de la droite, Jair Bolsonaro, la droite vote +non+ (au veto, ndlr) et espère qu’une amnistie générale viendra avec l'élection de Flavio Bolsonaro", a lancé le député bolsonariste Luciano Zucco lors d'une séance marquée par des cris et des insultes fusant des deux camps.

Le président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva au palais Planalto à Brasília, le 30 avril 2026 ( AFP / Evaristo Sa )

En septembre, Jair Bolsonaro a été condamné à 27 ans de réclusion par la Cour suprême, qui l'a reconnu coupable d'avoir conspiré pour se maintenir au pouvoir malgré sa défaite électorale face à Lula en 2022.

Selon les règles précédentes, l'ancien président de 71 ans, qui purge actuellement sa peine chez lui pour raisons de santé, ne pouvait bénéficier d'un aménagement de cette peine qu'à partir de 2033. La nouvelle loi permettrait de réduire ce délai.

Les avocats de Jair Bolsonaro devront déposer une requête pour que la Cour suprême recalcule l'aménagement de peine.

"Bolsonaro n'a pas gagné dans les urnes et il voulait gagner par la force, c'est pourquoi l'amnistie et le vote de cette loi reviennent à permettre que cela se reproduise", a fustigé Gleisi Hoffmann, députée du Parti des travailleurs (PT) de Lula.

Plusieurs parlementaires de gauche ont appelé à la défense de la démocratie dans un pays encore marqué par les années de plomb de la dictature militaire (1964-1985).

"Ce qui s'est passé ici aujourd'hui est dangereux, l'avancée de l'extrême droite laisse entrevoir de nouvelles atteintes à la démocratie à l'avenir", a renchéri Pedro Uczai, leader du PT à la chambre basse.