Wall Street finit en hausse ; Kellogg racheté par Ferrero

(AOF) - Les marchés actions américains ont clôturé l'avant-dernière séance de la semaine en territoire positif. En attendant de nouveaux développements sur le front de la guerre commerciale, la saison des résultats a démarré. WK Kellogg a bondi après l'annonce de son rachat par le géant italien de l'agroalimentaire Ferrero pour 3,1 milliards de dollars. Au chapitre des statistiques, les inscriptions hebdomadaires au chômage ont connu une baisse inattendue. Le Dow Jones a progressé de 0,43% à 44650 points et le Nasdaq de 0,09% à 20630 points.

Les rumeurs de rachat parues ce matin ont déjà été confirmées. WK Kellogg (+30,63 %, à 22,86 dollars) et le Groupe Ferrero (non coté en Bourse) ont annoncé la conclusion d’un accord définitif portant sur l’acquisition du premier par le second. L’Italien, inventeur de la pâte à tartiner, va dépenser 23 dollars par action en numéraire, soit une prime de 40 % par rapport au cours moyen pondéré des 30 derniers jours, ce qui correspond à une valeur d’entreprise de 3,1 milliards de dollars.

Les chiffres économiques du jour

Aux États-Unis, les inscriptions hebdomadaires au chômage s'élèvent à 227 000 contre 236 000 attendues et après 232 000 (chiffre révisé de 233 000) la semaine précédente.

Les stocks américains de gaz ont augmenté de 55 milliards de pieds cubes au cours de la semaine écoulée, après une progression de 96 milliards la semaine précédente. Une hausse de 48 milliards de pieds cubes était attendue. Au total, les stocks sont de 2 953 milliards de pieds cubes, un niveau qui se situe dans la fourchette historique des cinq dernières années.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Delta Airlines

Sur le trimestre clos fin juin, Delta Airlines a vu son bénéfice net bondir de 63 %, en passant de 1,305 à 2,130 milliards de dollars. Le bénéfice dilué par action s'est quant à lui installé à 2,10 dollars, contre 2,36 dollars un an plus tôt et un consensus à 2,05 dollars. Parallèlement, la compagnie aérienne a généré un chiffre d'affaires d'exploitation record de 15,5 milliards de dollars sur le trimestre, en hausse de 1 %.

Moderna

Les autorités sanitaires américaines ont approuvé la demande d’autorisation de mise sur le marché pour Spikevax, le vaccin contre la Covid-19 de Moderna pour les enfants âgés de 6 mois à 11 ans présentant un risque accru de contracter cette maladie. Pour Stéphane Bancel, le PDG de Moderna : " La COVID-19 continue de représenter une menace potentielle importante pour les enfants, en particulier ceux souffrant de pathologies sous-jacentes. La vaccination peut être un outil important pour protéger nos plus jeunes contre les formes graves de la maladie et les hospitalisations ".

Tesla

Le titre Tesla est attendu en hausse à l’ouverture. Elon Musk a répondu laconiquement à plusieurs posts concernant le service de robotaxi du constructeur américain de véhicules électriques. Elon Musk a ainsi indiqué qu’il tablait sur une extension de la zone de service de ses robotaxis à Austin dès ce week-end. Lorsqu’un internaute a demandé quand ce service serait disponible dans la baie de San Francisco, il a répondu : " en attente des approbations réglementaires, mais probablement dans un mois ou deux ".