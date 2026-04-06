Wall Street finit en hausse à la veille de l'ultimatum de Trump contre l'Iran

La Bourse de New York a fini légèrement dans le vert lundi, les investisseurs vouloir croire à un accord en vue d'un de cessez-le-feu entre les Etats-Unis et l'Iran et une possible réouverture du détroit d'Ormuz, ce qui s'est traduit par un reflux des cours du pétrole et une stabilité dans l'obligataire.

A la clôture, l'indice Dow Jones .DJI a gagné 0,36%, soit 165,21 points, à 46.669,88 points.

Le S&P-500 .SPX , plus large, a pris 0,44%, soit 29,14 points, à 6.611,83 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC , riche en valeurs technologiques, a pour sa part avancé de 0,53%, soit 117,15 points, à 21.996,33 points.

Téhéran a déclaré lundi vouloir une fin durable à la guerre menée par les Etats-Unis et Israël, tout en rejetant une réouverture immédiate du détroit d'Ormuz, alors que le président américain Donald Trump a prévenu, lors d'un discours à la Maison blanche, que l'Iran pourrait être "anéanti" s'il ne respecte pas l'ultimatum fixé mardi soir pour parvenir à un accord, cinq semaines après le début du conflit.

Les investisseurs ont cependant été quelque peu rassurés par des informations selon lesquelles les Etats-Unis, l'Iran et un groupe de médiateurs régionaux continuaient à discuter des conditions d'un éventuel cessez-le-feu.

Cela a permis aux trois principaux indices à Wall Street d'enregistrer leur quatrième séance consécutive de hausse.

"La réalité est que nous nous rapprochons, avec un peu de chance, d'un certain type de résolution", a commenté Ryan Detrick, chef stratège marchés chez Carson Group. "Malheureusement, ce ne sera pas aujourd'hui. Mais je pense que les investisseurs ont l'impression que les deux parties se parlent davantage", a-t-il ajouté.

L'indice de la volatilité à Wall Street .VIX s'est stabilisé en dessous de la barre des 25 points, tandis le rendement des obligations américaines à dix ans US10YT=RR a évolué en séance dans une fourchette étroite comprise entre 4,31% et 4,36%, signe d'un certain optimisme du marché.

Parmi les 11 principaux secteurs du S&P 500, les services de communication .SPLRCL ont enregistré les plus fortes hausses en pourcentage, tandis que les services aux collectivités

.SPLRCU ont été les plus à la traîne.

Les valeurs liées au secteur du transport et des loisirs

.SPCOMHOTL (+2,3%), au compartiment de l'aérospatiale et de la défense .SPCOMAED (+1,61%) et à celui de la construction résidentielle .SPCOMHOME (+1,4%) ont nettement surperformé.

Soleno Therapeutics SLNO.O a bondi de 32,31%, Neurocrine Biosciences NBIX.O (+0,66%) ayant accepté d'acquérir le fabricant de médicaments pour les maladies rares pour 2,9 milliards de dollars en numéraire.

(Rédigé par Claude Chendjou, avec la contribution de Stephen Culp, Purvi Agarwal et Avinash P à Bangalore)