Wall Street finit en baisse, "tech" et pétrole préoccupent

par Sinéad Carew et Ragini Mathur

La Bourse de New York a fini en baisse jeudi, le Nasdaq chutant de plus de 2%, après la publication des résultats de grands groupes technologiques qui ont ravivé les préoccupations à l'égard des vastes dépenses allouées à l'intelligence artificielle (IA), tandis que la flambée des prix du pétrole a alimenté les craintes sur l'inflation.

L'indice Dow Jones .DJI a cédé 0,97%, ou 506,93 points, à 51.711,65 points.

Le S&P-500 .SPX , plus large, a perdu 90,66 points, soit 1,21%, à 7.408,30 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC a reculé de son côté de 553,21 points (2,15%) à 25.137,69 points.

Dévoilés mercredi post-clôture, les résultats trimestriels d'Alphabet GOOGL.O et de Tesla TSLA.O , premiers membres des "Sept Magnifiques" de Wall Street à publier leurs communiqués, n'ont pas satisfait les attentes des investisseurs, provoquant des replis assez larges sur le marché.

Le fait que les prix du pétrole ont bondi, avec un baril de Brent au-dessus du seuil des 100 dollars pour la première fois depuis fin mai, en raison de l'inquiétude sur les livraisons depuis le Moyen-Orient, a également pesé sur Wall Street.

Considéré comme l'indicateur du niveau de peur à la bourse new-yorkaise, l'indice de volatilité de CBOE .VIX s'est établi un temps en séance à un plus haut de près d'un mois.

Alors que les Etats-Unis ont lancé mercredi soir une salve de bombardements contre l'Iran pour une douzième nuit consécutive et que Téhéran a poursuivi ses attaques dans le Golfe, le président américain Donald Trump a menacé jeudi de "punir" sévèrement les attaques en mer Rouge effectuées par les miliciens Houthis pro-iraniens, ravivant le spectre d'une reprise de la guerre à grande échelle.

"La hausse des prix du pétrole représente d'importants risques macro et pour le marché", a commenté Matt Miskin, stratégiste en chef adjoint chez Manulife John Hancock Investments, ajoutant que le faible taux de chômage aux Etats-Unis pourrait accentuer la pression sur la Réserve fédérale (Fed) pour qu'elle lutte davantage contre l'inflation.

Il a aussi noté un manque d'enthousiasme de la part des investisseurs, qui peinent à justifier les valorisations élevées dans le secteur de la "tech" en dépit de résultats solides.

D'après des données FedWatch de CME, il est attendu par les traders à environ 64% que la banque centrale américaine laissera ses taux inchangés lors de sa réunion de politique monétaire la semaine prochaine.

Parmi les onze secteurs majeurs du S&P-500, seuls quatre ont terminé dans le vert jeudi, dont l'industrie .SPLRCI , qui s'est distinguée en prenant 1,77% dans le sillage de Lockheed Martin LMT.N , en hausse de 10,5% après avoir relevé ses prévisions annuelles.

A l'inverse, les services de communication .SPLRCL ont chuté de 5,20%, soit la plus forte baisse du jour parmi les secteurs majeurs du S&P-500, en raison du repli de 7% d'Alphabet

GOOGL.O , qui a dit mercredi soir revoir à la hausse ses plans d'investissements.

Tesla TSLA.O a plongé de 14,5% après que le groupe a fait état d'un cash flow négatif au deuxième trimestre, ce qui n'était plus arrivé depuis plus de deux ans.

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suivants: NYSE Nasdaq Résumé synthétique du marché...... .AD.N ..... .AD.O 25 plus forts volumes............. .AV.N ..... .AV.O Plus fortes hausses en %.......... .PG.N ..... .PG.O Plus fortes baisses en %.......... .PL.N ..... .PL.O Guide des indices boursiers américains.... US/INDICES1 Statistiques du marché...................... US/STATS1 Emprunt de référence à 10 ans .............. US10YT=RR Guide des indices sectoriels américains... US/SECTOR1 Guide des marchés actions américains...... US/EQUITY Indices Dow Jones.......................... 0#.DJINDEX Indices S&P................. 0#.GSPINDEX 0#.GSPMAJOR Valeurs ex-dividende........................... XDIV Prévisions pour le Dow Jones et le S&P .. STXUS

(version française Jean Terzian)