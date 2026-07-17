Wall Street finit en baisse, la correction liée à l'IA se poursuit

* Le Dow Jones .DJI cède 0,77%

* Le S&P 500 .SPX 1,01%

* Le Nasdaq .IXIC 1,4%

par Stephen Culp et Ragini Mathur

La Bourse de New York a fini en baisse vendredi sur fond de correction prolongée des valeurs liées à l'essor de l'intelligence artificielle (IA), celui-ci ayant largement alimenté la hausse des marchés depuis le début de l'année avant de devenir un mouvement global d'aversion au risque.

L'indice Dow Jones .DJI a cédé 0,77%, ou 406,55 points, à 52.146,42 points.

Le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, a perdu 76,08 points, soit 1,01% à 7.457,69 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC a reculé de son côté de 361,70 points, soit 1,40% à 25.520,244 points.

L'indice des semi-conducteurs de Philadelphie .SOX a subi sa plus forte baisse hebdomadaire depuis avril 2025 et accuse une chute de près de 18% depuis début juillet. Malgré ce recul, il affiche encore une progression d'environ 65% depuis le début de l'année, contre un gain de près de 9% pour le S&P 500 sur la même période.

Selon une analyse de Reuters, certains investisseurs exposés à l'IA ont commencé à se positionner en prévision d'un ralentissement des dépenses liées au secteur - qui représentent près de 1.000 milliards de dollars -, plusieurs gérants actifs réduisant déjà leur exposition.

"C'est comme si le marché souffrait d'une fatigue des valeurs liées aux puces électroniques", a déclaré Ryan Detrick, stratégiste en chef de Carson Group à Omaha, dans le Nebraska.

"Les valeurs des semi-conducteurs ont reculé lors de trois des quatre dernières semaines et les inquiétudes restent les mêmes ; ces titres étaient allés beaucoup trop loin dans leur hausse et reviennent désormais sur terre."

Parmi les principaux secteurs du S&P 500, l'énergie .SPNY a été le seul à progresser (+1,16%), soutenu par l'envolée des prix du pétrole brut CLc1 sur fond de signes d'intensification des hostilités dans la guerre en Iran.

Dans le même temps, bien que la saison des résultats du deuxième trimestre n'en soit qu'à ses débuts avec 49 sociétés du S&P 500 ayant publié leurs comptes à ce stade, 90% d'entre elles ont annoncé des résultats supérieurs aux attentes, selon les données de LSEG.

Les analystes anticipent désormais une croissance agrégée des bénéfices du S&P 500 de 26,0% sur un an, contre une prévision de hausse de 19,2% au 1er avril, toujours selon LSEG.

"Nous n'en sommes qu'au début de la saison des résultats, mais le démarrage est remarquable", a estimé Ryan Detrick. "Au cours des prochaines semaines, de nombreux autres secteurs et industries publieront leurs chiffres. Mais jusqu'à présent, les banques ont vraiment donné le ton de manière positive."

Netflix NFLX.O a chuté de 7,3% après avoir annoncé des prévisions de résultats jugées décevantes, ce qui alimente les doutes sur la pérennité de la dynamique de croissance de ses contenus.

Uber Technologies UBER.N a également baissé (-2,1%) après avoir annoncé l'acquisition de l'allemand Delivery Hero

DHER.DE dans le cadre d'une opération évaluée à près de 15 milliards de dollars.

Les actions d'Intuitive Surgical ISRG.O ont plongé (-14,2%) alors que le fabricant d'équipements médicaux a maintenu inchangées ses prévisions de croissance de procédures réalisées avec son système chirurgical da Vinci et averti que des modifications des régimes d'assurance pourraient retarder certains traitements de patients.

Sur le plan macroéconomique, le moral des consommateurs a atteint en juillet son plus haut niveau depuis cinq mois. En revanche, les mises en chantier de logements individuels et les permis de construire ont reculé, tandis que la production industrielle n'a progressé que de 0,1%.

text_section_type="notes" Pour d'autres informations, veuillez cliquer sur les codes suivants:

NYSE Nasdaq Résumé synthétique du marché...... .AD.N ..... .AD.O 25 plus forts volumes............. .AV.N ..... .AV.O Plus fortes hausses en %.......... .PG.N ..... .PG.O Plus fortes baisses en %.......... .PL.N ..... .PL.O Guide des indices boursiers américains.... US/INDICES1 Statistiques du marché...................... US/STATS1 Emprunt de référence à 10 ans .............. US10YT=RR Guide des indices sectoriels américains... US/SECTOR1 Guide des marchés actions américains...... US/EQUITY Indices Dow Jones.......................... 0#.DJINDEX Indices S&P................. 0#.GSPINDEX 0#.GSPMAJOR Valeurs ex-dividende........................... XDIV Prévisions pour le Dow Jones et le S&P .. STXUS

(Reportage Stephen Culp et Ragini Mathur, version française Benjamin Mallet)