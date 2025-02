Wall Street : fin de semaine gâchée par Trump, Or au zénith information fournie par Cercle Finance • 07/02/2025 à 23:38









(CercleFinance.com) - Wall Street finit la semaine par une séance au mieux décevante, au pire inquiétante car les indices US en terminent au plus bas jour.

Mais il faut relativiser : les jeux étaient faits dès 16H55 car les cours ont soudain décroché avec l'annonce que Donald Trump allait bien appliquer des droits de douanes renforcés sur toutes les importations vers les Etats Unis, une mesure susceptible de renforcer l'inflation.



L'indice Dow Jones a cédé 1% à 44.300, le S&P-500 -0,95% à 6.025 et le Nasdaq Composite a lâché 1,35% vers 19.520 (même score qu'à 18H10 ou 20H10).

Le Nasdaq-100 (-1,25%) a été plombé par Plombé par la chute de -7,2% de Marvell Techno, de -4% d'Amazon, de -3,4% de Tesla, de -3,3% d'Alphabet, de -2,5% d'Apple.



Sur la semaine écoulée, le S&P s'est effrité de 0,25%, le Dow Jones et le Nasdaq de 0,55% : tout s'est joué après 19H35, les scores hebdomadaires étaient positifs avant les déclarations de Trump, puis de nouveau de 19H15 à 19H30.



La publication -très attendue- du 'NFP' à 14H30 a constitué un authentique 'non-événement', en revanche, la publication de l'indice de confiance des consommateur américains de l'Université du Michigan à 16H a un peu plombé l'ambiance : ce baromètre de 'l'U-Mich' s'est contre toute attente replié -3,3Pts vers 67,8 en février pour revenir à son plus bas niveau depuis le mois de juillet (les analystes l'attendaient en moyenne en hausse autour de 72).



Joanne Hsu, l'auteure du rapport, évoque une baisse de moral 'généralisée' qui n'a épargné ni les républicains, ni les démocrates.

Le sous-indice mesurant le jugement des consommateurs sur la situation actuelle a plongé à 68,7 contre 74 en janvier, tandis que celui mesurant leurs anticipations a baissé à 67,3 après 69,3 le mois dernier.



Leurs anticipations d'inflation ont par ailleurs bondi, passant de 3,3% en janvier à 4,3% en février, ce qui constitue un nouveau plus haut depuis novembre 2023... et un avertissement concernant l'inquiétude générale que suscite la politique protectionniste de Trump.



Le 'NFP', très attendu, publié ce vendredi en revanche fut sans impact : dans le détail, le rapport mensuel sur les créations d'emploi montre que l'économie US n'a généré que 143.000 emplois non agricoles en janvier, selon le Département du Travail, un nombre sensiblement inférieur aux attentes des économistes, qui étaient en général de l'ordre de 170.000.



Le taux de chômage s'est néanmoins tassé de 0,1 point à 4,0%, là où une stabilité à 4,1% était anticipée, tandis que le taux de participation à la force de travail s'est maintenu à 62,6%, et que le revenu horaire moyen a augmenté de 4,1% sur un an.

En revanche, les créations de postes non agricoles des deux mois précédents ont été révisées, de 212.000 à 261.000 pour novembre et de 256.000 à 307.000 pour décembre, soit un solde de révision total de +100.000 pour ces deux mois.

A noter que l'Or a inscrit un nouveau record absolu à 2.886ù (juste au moment de l'annonce de Trump sur les 'tarifs') et il termine en très léger repli de -0,1% vers 2.865$.

Avec un gain hebdo de +3,7%, c'est clairement l'actif le plus recherché et le plus performant de la semaine : qu'il batte des records alors que les indices boursiers étaient à 1% de leurs sommets vers 16H30 constitue un duo un peu dissonant.





