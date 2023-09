Wall Street: fin de séance sans direction après l'inflation information fournie par Cercle Finance • 14/09/2023 à 07:34

(CercleFinance.com) - Wall Street s'est maintenu dans le vert jusqu'à 20h45, puis la tendance s'est nettement alourdie jusque vers 21h15 (repli de -0,5% du Dow Jones), après quoi quelques rachats se sont amorcés sur les technos.



Le Dow Jones (-0,2% en clôture) est ainsi resté dans le rouge (plombé par les -5,6% de 3M) tandis que le S&P500 a pu repasser dans le vert (+0,1%), ainsi que le Nasdaq Composite qui a terminé en hausse de +0,3%.



Ce dernier a progressé dans le sillage d'Alphabet +1,1%, Microsoft +1,3%, Nvidia +1,4%, Western Digital et Adobe +2,2%, AMD +2,3% et Amazon +2,6% (encore quatre géants à plus de 1.000Mds$ parmi les leaders du Nasdaq).



La publication des chiffres très attendus de l'inflation américaine s'est révélée comme souvent -lorsque le marché n'affiche qu'un seul motif de préoccupation pendant des jours- un non-événement pour les marchés.



Le Département du Travail a dévoilé un indice des prix à la consommation en hausse de +0,6% en août par rapport à juillet, soit un score de +3,7% par rapport à août 2022 (après +3,2% en juillet), qui s'avère un peu supérieur aux attentes des économistes.



Le taux d'inflation annuel 'core' (le plus suivi par la Réserve fédérale) s'est quant à lui établi à 4,3% le mois dernier, un niveau globalement conforme à celui qu'anticipait le marché (après +4,4% en juillet). Et Wall Street semble s'être satisfait de celui-là, c'est-à-dire du verre à moitié plein.



Mais il n'y a pas que les actions qui ont fait du surplace -en apparence- puisque les marchés obligataires ont fini quasi-inchangés avec des T-Bonds qui ont effacé un point de base symbolique à 4,254%, après avoir inscrit leur plus mauvaise marque de l'été à 4,368% au plus haut (zénith du 22 août retracé).