Wall Street: Fed sans impact, Microsoft et Tesla déçoivent information fournie par Cercle Finance • 30/01/2025 à 07:32









(CercleFinance.com) - La montagne 'FOMC' a accouché d'une souris : la Fed conclut sans aucun suspense sa première réunion de l'année par un 'statu quo' sur ses taux... mais Wall Street attendait 'la petite phrase' de Jerome Powell qui aurait été la réponse du berger à la bergère envers Donald Trump qui 'exige' une baisse de taux.



La Fed fait ce qu'elle a à faire et confirme son diagnostic de la mi-décembre (l'inflation doit être surveillée, la partie n'est pas gagnée), sans évoquer les coups d'éclat de la Maison Blanche.



Le Dow Jones s'effrite de -0,3%, le S&P500 et le Nasdaq Composite lâchent -0,5%. Côté 'small caps', le Russell-2000 perd -0,25%. Wall Street n'a donc pas frémi lors de la conférence de presse et les cours sont demeurés étrangement stables entre 20H00 et 22H00.



Les choses pourraient bouger après la clôture avec les résultats des géants de la 'tech'... et ça commence mal avec Microsoft qui chute de plus de 4% avec un BPA de 3,23$ contre 3,11$ estimé, le chiffre d'affaires dépassant de quelques fractions les 68,8Mds$ attendus (à 69,6Mds$) : le marché attendait visiblement mieux.



Le Nasdaq-100 s'est replié de -0,25% alors que Nvidia a de nouveau pesé avec un repli de -4,4%, Datadog lâche -3,7%, Palo-Alto -3,3% et Tesla perd -4% (post-clôture) avec un BPA qui déçoit à 0,73$ contre 0,76$ estimé, le chiffre d'affaires ratant encore plus nettement l'objectif à 25,7Mds$ contre 27,27Mds$ attendu.



IBM surprend agréablement avec une marge de 60,6% et un BPA de 4,26$ contre 4,12$ anticipé, le chiffre d'affaires ressortant exactement à 17,25Mds$ comme prévu. Mais globalement ce soir, la déception l'emporte, sauf pour IBM.



'De solides publications de la part des Sept Magnifiques pourraient constituer le catalyseur espéré par les acheteurs, qui cherchent à se rassurer après leur récent regain de nervosité, et déclencher un rebond encore plus convaincant des actifs risqués', estimait Michael Brown de Pepperstone.



Côté obligataire, rien à signaler (ni avant la Fed, ni après) puisque les T-Bonds restent inchangés à 4,55% pour le '10 ans' (entre -0,5 et -1 point de base) et 4,78% pour le '30 ans' (-1 pb également).





