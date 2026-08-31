Wall Street fébrile face au regain des tensions au Moyen-Orient

La place new-yorkaise s'oriente vers une ouverture en baisse pour cette dernière séance du mois d'août, alors que les récents développements géopolitiques au Moyen-Orient incitent les investisseurs à la prudence. A quelques minutes des premiers échanges, les contrats à terme sur le Dow Jones et le Nasdaq cèdent respectivement 0,39% et 0,33%.

Les investisseurs surveillent surtout la nouvelle escalade militaire entre les Etats-Unis et l'Iran, qui provoque une remontée des cours du pétrole. Le Centcom a annoncé que ses forces avaient frappé deux lance-roquettes iraniens sur l'île de Larak. Selon Washington, l'opération a été déclenchée après que des membres du Corps des gardiens de la révolution islamique ont été observés préparant des tirs de roquettes transportant des mines marines dans le détroit d'Ormuz.

Il s'agit des premières frappes américaines confirmées contre l'Iran depuis la fin du mois de juillet. En représailles, les gardiens de la révolution ont annoncé lundi avoir attaqué deux bases américaines en Jordanie, selon les médias iraniens.

Cette montée des tensions ravive les inquiétudes concernant la sécurité du détroit d'Ormuz, passage stratégique pour les approvisionnements énergétiques mondiaux.

Avant l'ouverture de Wall Street, le WTI progresse de 0,96%, à 85,47 dollars le baril, tandis que le Brent gagne 0,75%, à 90,19 dollars.

Des valeurs en mouvement

Sur le front des entreprises, Nvidia a annoncé avoir investi 3,5 milliards de dollars dans des obligations convertibles émises par le groupe taïwanais MediaTek. L'opération s'inscrit dans la stratégie du géant américain des semi-conducteurs visant à soutenir les entreprises développant des produits et des infrastructures autour de ses technologies.

Eli Lilly est également au centre de l'actualité après l'annonce du rachat de la société privée Merida Biosciences pour un montant pouvant atteindre 2,88 milliards de dollars en numéraire. Le laboratoire américain entend ainsi renforcer son portefeuille de traitements expérimentaux dans les maladies immunitaires et allergiques.

Enfin, Broadcom, Palo Alto Networks, Dell Technologies et Snowflake figurent notamment parmi les grands noms attendus au chapitre des résultats cette semaine.