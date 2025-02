Wall Street fait capoter le rebond des marchés européens

(AOF) - Les marchés européens ont terminé en ordre dispersé. Le CAC 40 a gagné 0,15% à 8122,58 points et l'EuroStoxx50 a grappillé 0,03% à 5462,88 points. Londres et Francfort ont en revanche reculé. La tentative de rebond de ce matin a tourné court en raison de la baisse de Wall Street. Pénalisé par les perspectives décevantes de Walmart, l'indice Dow Jones perdait 1,34% vers 17h30. Les taux longs reculaient légèrement des 2 côtes de l'Atlantique.

Hier soir, les investisseurs ont pris connaissance du compte rendu du dernier comité de politique monétaire de la Fed. Si celle-ci s'attend à ce que l'inflation continue à se diriger vers son objectif de 2%, certains de ses dirigeants s'inquiètent que " les effets d'éventuels changements dans la politique commerciale et d'immigration " entravent le processus de désinflation.

" Les minutes indiquent que les participants ne sont pas pressés d'ajuster les taux directeurs et que les réductions ne reprendront probablement pas tant que le Comité ne sera pas convaincu que la désinflation a davantage progressé ou que le marché du travail s'est affaibli ", résume Barclays.

Les statistiques du jour étaient principalement américaines. Le nombre d'inscriptions hebdomadaires au chômage s'est élevé à 219000 la semaine dernière, contre 215000 attendus, après 214000 la semaine précédente. L'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie est, lui, ressorti à 18,1 en février, contre un consensus de 19,4 après 44,3 en janvier. L'indice des indicateurs avancés a reculé de 0,3% en janvier après une hausse de 0,1% en décembre. Il était attendu en repli de 0,1%.

Dans un contexte de marché marqué par les tensions géopolitiques et les risques de guerre commerciale, la saison des résultats se poursuit. A Paris, les publications de résultats de sociétés ont été nombreuses depuis mercredi soir. Si celles de Schneider Electric et d'Eramet ont été appréciées, Carrefour a chuté en raison de résultats annuels mitigés et de perspectives décevantes. Renault et Accor ont également été sous pression en dépit de performances record en 2024.