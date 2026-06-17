Wall Street : évolution contrastée, à 48H des '4 sorcières'

A 2 jours de la séance des "4 sorcières" (vendredi sera férié), le compartiment des "technos" marque un peu le pas : le "SOXX" a lâché -5,9% à 591,24, après avoir culminé à 629,64$ (record) en tout début de séance. Le Nasdaq-100 qui affichait 20% annuel la veille peut encore égaler les 30.540 d'ici jeudi soir.

Wall Street en termine sur une note contrastée mais c'est globalement l'optimisme qui l'emporte, avec un "VIX" qui efface encore -1,5% sous les 16,00, malgré un léger repli de 0,6% du S&P 500 (à 7 511).

Le Nasdaq Composite a reculé de 1,2 % et le Nasdaq-100 de -1,9% (au lendemain d'une envolée de 3,1%) mais les optimistes retiendront le brillant doublé record inscrit par le Dow Jones avec 52.190 en intraday et 50.003, pour le symbole à la clôture.

Mention spéciale une nouvelle fois pour SpaceX qui a inscrit un nouveau sommet à 225,64$ ( 14% en intraday) et de 201,8$ en clôture ( 4,8%).

A 225$, SpaceX affichait 66% par rapport à son cours d'IPO et une capitalisation de plus de 3.000Mds$, soit la 4ème au niveau planétaire, derrière Nvidia, Apple et Microsoft (quasiment à parité avec cette dernière).

La prudence de Wall Street peut s'expliquer par le sentiment que beaucoup de bonnes nouvelles sont déjà dans les cours : de ce point de vue, la rechute du "WTI" vers 76,5$ a déjà été "payée" au moins 25 fois depuis le 8 avril avec les annonces "prématurées" de Donald Trump.

L'attention des investisseurs se focalisera demain sur la première conférence de presse de Kevin Warsh, le nouveau patron de la Réserve fédérale (Fed) : le suspens apparait inexistant concernant le statu quo sur sa politique monétaire (taux directeurs maintenu dans une fourchette comprise entre 3,50 et 3,75%)... et il devrait justifier cette décision par la présence de forces antagonistes, avec d'un côté l'inflation qui progresse en direction des 5% en rythme annuel, de l'autre la dégradation de l'emploi (pas évidente) et la dégradation des perspectives économiques.

Un des grands enjeux des jours prochains, c'est l'attitude de la BoJ au lendemain de la hausse du loyer de l'argent (relevé de 0,25% à 1,00%, pour la première fois depuis 1995) : la forte hausse de rendement du "10 ans" japonais ( 10Pts à 2,6700%) est resté ce mardi sans impact réel sur les parités.

Si le Yen retombe sous 161/$, la BoJ sera contrainte d'intervenir et de soutenir sa devise en vendant des T-Bonds... au plus mauvais moment pour les Etats Unis qui filent tout droit vers les 40.000Mds$ de déficit, avec un coût de refinancement supérieur à 1.300Mds$/an.