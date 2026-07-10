Wall Street et les cours du pétrole font du surplace alors que les investisseurs ont les yeux rivés sur SK Hynix et les tensions au Moyen-Orient

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* SK Hynix s'envole lors de son entrée en bourse aux États-Unis

* Les cours du pétrole reculent sur fond de reprise des hostilités au Moyen-Orient

* Wall Street en hausse à la mi-journée

par Pete Schroeder

Wall Street affichait une légère hausse et les cours du pétrole reculaient quelque peu, les investisseurs conservant leur enthousiasme pour l'intelligence artificielle et faisant fi du conflit en cours entre les États-Unis et l'Iran. Les trois principaux indices américains étaient en hausse vendredi à la mi-journée: le Dow Jones Industrial Average .DJI progressait de 0,32%, le S&P 500 .SPX de 0,34% et le Nasdaq Composite .IXIC de 0,27%. L'indice MSCI, qui mesure l'évolution des actions à l'échelle mondiale .MIWD00000PUS , affichait en fin de séance une hausse de 0,37%. Alors que la reprise des attaques réciproques a encore érodé le fragile cessez-le-feu entre les États-Unis et l’Iran, en vigueur depuis trois semaines, les marchés ont globalement pris les événements au Moyen-Orient avec sérénité, même si les investisseurs continuent de surveiller de près les cours du pétrole et le risque d’inflation qui pourrait en découler.

ENTRÉE EN BOURSE DE SK HYNIX AUX ÉTATS-UNIS Le fabricant sud-coréen de puces SK Hynix a fait une entrée fracassante sur les marchés américains vendredi, ses actions cotées aux États-Unis ayant bondi de 14% lors de leur introduction au Nasdaq, après que l’entreprise eut levé environ 26,5 milliards de dollars, ce qui témoigne d’un fort engouement des investisseurs pour s’exposer à la chaîne d’approvisionnement de l’IA. Cette introduction en bourse spectaculaire, qui permettra de financer de nouvelles usines et de nouveaux équipements afin de répondre à la demande croissante de puces d’IA, devrait constituer la deuxième plus importante levée de fonds au monde après l’introduction en bourse record de SpaceX SPCX.O le mois dernier. Dans le même temps, les cours du pétrole ont reculé vendredi, les investisseurs attendant des éclaircissements sur le cessez-le-feu qui s'effrite entre les États-Unis et l’Iran. Le président américain Donald Trump a déclaré vendredi que les deux nations continueraient à négocier, mais que l’accord de juin visant à mettre fin aux actions militaires était « terminé ». Les deux pays se sont mutuellement accusés d’actions militaires ces derniers jours dans le Golfe, ravivant un conflit qui a bouleversé le commerce mondial de l’énergie en perturbant la navigation dans le détroit d’Ormuz. Malgré ces inquiétudes grandissantes, les cours du brut américain CLc1 ont reculé de 1,11% à 71,28 dollars le baril, tandis que ceux du Brent LCOc1 ont baissé à 75,82 dollars le baril, soit une baisse de 0,63% sur la journée.

“Les cours du pétrole sont également restés remarquablement stables malgré le fait que le conflit se soit à nouveau étendu (une fois de plus) à certains pays voisins”, a déclaré Carl Campus, économiste senior chez BMO, dans une note. “Bien que plusieurs facteurs puissent contribuer à empêcher une flambée plus importante… cela reflète peut-être simplement l’optimisme sous-jacent concernant les négociations en cours.” Sur les marchés des changes, l’attention est restée focalisée sur le yen japonais JPY= , qui s’est nettement raffermi après les déclarations de Katayama , laissant entendre que les investisseurs japonais pourraient bénéficier d’un rapatriement de leurs fonds.

Il s’est finalement raffermi de 0,5%, à 161,56 pour un dollar américain. Le yen, fragile, a oscillé ces derniers jours autour de son plus bas niveau depuis 40 ans, les traders restant à l’affût d’une intervention officielle de Tokyo. FRX/

Par ailleurs, le dollar est resté globalement stable, les investisseurs attendant des catalyseurs pour évaluer l'évolution des taux d'intérêt américains. L'indice du dollar =USD , qui mesure la valeur du billet vert par rapport à un panier de devises, dont le yen et l'euro, a reculé de 0,02% à 100,89. Le rendement des obligations américaines de référence à 10 ans

US10YT=RR a progressé de 2,83 points de base, à 4,567%.