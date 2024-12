Wall Street: espoirs sur la Fed confortés après l'inflation information fournie par Cercle Finance • 11/12/2024 à 15:14









(CercleFinance.com) - Wall Street devrait ouvrir en hausse mercredi, la publication des chiffres de l'inflation ayant encore renforcé le scénario d'une nouvelle baisse de taux la semaine prochaine.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats 'futures' sur les indices Dow Jones et Nasdaq avancent de 0,2% à 0,5%, laissant augurer un début de séance dans le vert.



Le Département du Travail a annoncé ce matin que l'indice des prix à la consommation avait augmenté de 2,7% sur un an en novembre aux Etats-Unis, après +2,6% en octobre, une évolution conforme aux attentes du marché.



Du point de vue des investisseurs, ces chiffres confirment que les pressions inflationnistes continuent de se résorber, ce qui conforte les paris sur une nouvelle réduction des taux d'intérêt de la Fed.



'Ces statistiques montrent que l'inflation repart à la hausse, mais dans une mesures raisonnable et insuffisante pour remettre en cause la tendance désinflationniste des derniers mois', commente un trader.



'Cette relative stabilité des prix - conjuguée à la bonne santé du marché de l'emploi - va sans doute conforter la Fed dans sa décision d'avoir abaissé ses taux de 25 points de base le mois dernier', ajoute-t-il.



Après la publication de ces données, les traders parient sur une probabilité de plus de 96% d'une nouvelle baisse de taux de 25 points mercredi prochain, contre 89% hier, selon le FedWatch du CME Group.



Sur le compartiment obligataire, le rendement des Treasuries à dix ans se tasse en direction de 4,21% suite à ces chiffres, tandis que le dollar remonte face à l'euro, qui recule aux abords de 1,0525.



Du côté de l'énergie, les cours pétroliers restent orientés à la hausse bien que l'Opep ait revu à la baisse ses prévisions pour la demande concernant 2025, avec un baril de brut texan (WTI) qui avance de 1,3% à 69,5 dollars.



Les stocks hebdomadaires de brut aux Etats-Unis sont attendus dans le courant de la matinée.





