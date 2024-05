Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wall Street: entame de semaine prudente, mais positive information fournie par Cercle Finance • 13/05/2024 à 17:08









(CercleFinance.com) - Wall Street s'inscrit en légère hausse lundi, poursuivant son récent redressement qui a permis au S&P 500 de revenir à quelques dizaines de points de ses plus hauts hauts absolus.



En fin de matinée, le Dow Jones grignote ainsi 0,1% à 39.564,4 points, tandis que le Nasdaq Composite progresse de 0,3% à 16.387,2 points.



Cette modeste progression fait suite à trois semaines consécutives de progression pour l'indice S&P 500, qui évolue désormais à une trentaine de points de son record historique atteint au début du mois d'avril.



La séance reste toutefois hésitante, bon nombre d'investisseurs préférant rester sur la touche à l'avant-veille des chiffres de l'inflation, qui s'avéreront déterminants pour l'évolution des taux d'intérêt de la Fed.



L'indice de volatilité VIX du CBOE - considéré comme la jauge de la peur de Wall Street - signe une poussée haussière assez inattendue de 6,6% vers 13,7 après avoir aligné trois semaines de baisse.



'Le fait que le VIX reparte à la hausse et que les valeurs défensives soient recherchées trahit un certain sentiment d'inquiétude à deux jours du CPI, qui pourrait bien surprendre à la hausse', souligne un trader.



'Il convient de faire attention: alors qu'on parle de plus en plus de la menace d'une 'stagflation', les niveaux de cours actuels n'intègrent pas du tout la possibilité d'un tel scénario', ajoute-t-il.



Côté valeurs, Apple progresse de 1,8% sur des informations de presse faisant état d'un accord proche avec OpenAI, la société d'intelligence artificielle (IA) à l'origine du robot conversationnel ChatGPT.



A l'inverse, Alphabet chute de de 2%, les investisseurs estimant jusqu'ici que Google était en bonne position en vue d'intégrer Gemini, sa technologie d'IA générative, au sein de l'écosystème iPhone.



Sur le compartiment obligataire, les rendements des bons du Trésor américain confirment leur repli, autour de 4,47% pour le dix ans en attendant les chiffres de l'inflation américaine de mercredi.



Après son redressement de la semaine passée, le marché du pétrole poursuit sa remontée, le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) prenant 1% pour dépasser 79 dollars.



Aucun indicateur ne figure à l'agenda de la séance.





Copyright (c) 2024 Cercle Finance.