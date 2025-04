Wall Street: entame de séance prudente, mais positive information fournie par Cercle Finance • 15/04/2025 à 17:20









(CercleFinance.com) - Attendue dans le rouge, Wall Street a finalement débuté en hausse mardi dans le sillage des résultats bien accueillis de Bank of America et Citi, alors que les dernières déclarations de Donald Trump tendent à calmer les inquiétudes concernant la guerre commerciale.



Autour de 11h00 (heure de New York), le Dow Jones avance de 0,3% à 40.657,5 points, tandis que le Nasdaq Composite progresse de 0,4% à 16.895,1 points.



Après deux semaines de yo-yo marquées par des annonces tonitruantes et souvent contradictoires sur les droits de douane, la combinaison d'absence de mauvaises nouvelle sur le front commercial et de bons résultats de sociétés soutient la cote.



Les investisseurs continuent de saluer les dernières annonces de Donald Trump, qui a évoqué hier la possibilité d'une suspension des droits de douane de 25% imposés sur les voitures importées aux Etats-Unis depuis le 3 avril.



Les intervenants pourraient décider de provisoirement reléguer au second plan les questions commerciales cette semaine pour se concentrer sur les comptes des entreprises afin de prendre le pouls de l'économie aux Etats-Unis.



Deux banques de premiers plan se sont livrées à l'exercice avant l'ouverture.



Bank of America grimpe de 4% après avoir annoncé une hausse de 18% de son profit trimestriel, notamment grâce à une consommation jugée toujours solide aux Etats-Unis.



Citi s'adjuge plus de 2% après avoir fait état de résultats de premier trimestre supérieurs aux attentes des analystes, portés par ses réductions de coûts et le dynamisme de toutes ses lignes de métier.



En revanche, le laboratoire Johnson & Johnson perd 0,7%, ses bons résultats trimestriels étant plus que compensés par l'instauration de possibles tarifs douaniers sur les produits pharmaceutiques.



Au-delà des résultats déjà publiés, les investisseurs commencent à se positionner en amont d'autres publications prévues d'ici à la fin de la semaine.



Netlix, qui présentera ses comptes jeudi soir, s'adjuge plus de 5% alors que le Wall Street Journal affirme que le groupe compte doubler son chiffre d'affaires d'ici à 2030 et atteindre une capitalisation boursière de 1.000 milliards de dollars, contre 420 milliards aujourd'hui.



Outre les résultats, les investisseurs s'intéressent également aux indicateurs économiques, toujours dans l'espoir qu'ils montrent que la croissance continue de bien résister et qu'une récession ne frappe pas encore à la porte des Etats-Unis.



L'activité manufacturière a chuté pour le deuxième mois consécutif dans l'Etat de New York en avril, selon l'enquête mensuelle de la Fed locale qui a gagné douze points mais reste en territoire négatif à -8,1.



Les prix à l'importation ont quant à diminué de 0,1% en mars par rapport au mois précédent, mais se sont accrus de 0,9% de rythme annuel, selon les chiffres du Département du Travail.





