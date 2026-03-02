Wall Street en repli suite à l'escalade militaire entre Washington et Téhéran
Malgré des tentatives de dialogue début 2026, les tensions autour du programme nucléaire iranien ont atteint un point de non-retour. Washington avait fixé un délai de 60 jours à Téhéran pour conclure un nouvel accord strict. L'expiration de ce délai sans compromis a ouvert la voie aux frappes.
L'offensive américano-israélienne contre Téhéran, marquée par l'élimination du Guide suprême Ali Khamenei le 28 février dernier, est entré dans une phase de haute intensité. Des frappes menées par les forces américaines et israéliennes ont visé en Iran des centres de commandement et des infrastructures stratégiques.
En réponse, l'Iran a lancé des missiles contre des bases américaines et des pays partenaires comme les Emirats arabes unis et l'Arabie saoudite.
Trump écarte un cessez-le-feu immédiat
Le président américain Donald Trump a annoncé hier qu'il excluait tout cessez-le-feu immédiat. Lors d'un entretien au Daily Mail , il a réaffirmé son calendrier initial, prévoyant une campagne militaire totale d'une durée maximale de quatre semaines pour neutraliser les capacités iraniennes.
Ce lundi, le secrétaire américain à la défense, Pete Hegseth, a pris la parole lors d'une conférence de presse au Pentagone pour faire le point sur l'opération militaire en cours contre l'Iran, menée conjointement avec Israël. Il a confirmé qu'il n'y a actuellement aucun soldat américain sur le sol iranien et
Après le début des frappes américaines et israéliennes en Iran, les marchés se replient. Sur le marché des matières premières, vers 17h, le Brent grimpe de plus de 8% à près de 79 dollars. Le WTI progresse de plus de 6% à 71,34 dollars.
Pour Olivier Raingeard, directeur des investissements chez Neuflize OBC, "en période de guerre, l'incertitude est inévitable et, bien que les marchés réagissent généralement par un mouvement de défiance initial, ces réactions sont souvent de courte durée. Les risques essentiels à surveiller concernent les évolutions ayant un impact sur les prix du pétrole et les perturbations du trafic maritime via le détroit d'Ormuz. "A ce stade, nous pensons que la meilleure approche pour les investisseurs est de rester fidèles à leur stratégie de long terme et d'éviter des changements significatifs dans leurs portefeuilles", ajoute t-il.
"Si l'aversion au risque est palpable sur les marchés financiers ce matin, avec une baisse additionnelle des indices actions, une remontée du dollar, un écartement des spreads de crédit, une progression du cours de l'or, les mouvements sont tout de même relativement limités au vu de la gravité des évènements. L'explication réside sans doute dans le fait que le Brent continue d'évoluer à des niveaux soutenables pour l'économie mondiale autour de 79 $/b même après l'envolée de près de 30% depuis le début de l'année, relèvent de leur côté Michaël Nizard, head of multi-asset & overlay, et Nabil Milali, gérant de portefeuille multi-asset & overlay pour Edmond de Rothschild AM
"Les cours du brut devraient continuer d'intégrer une prime de risque géopolitique plus importante alors que le détroit d'Ormuz par lequel transite près de 20% du pétrole mondial et plus d'un tiers de l'offre transportée par voie maritime, est fortement perturbé par le conflit", font-ils savoir aussi.
De son côté, Indosuez Wealth Management indique que "la durée et l'issue de ce conflit restent très incertaines. N'étant pas un expert géopolitique, la filiale du groupe Crédit Agricole spécialisée dans la gestion de fortune "s'abstient de tout commentaire politique et se concentre sur les implications économiques et de marché potentielles". Selon lui, le pétrole demeure le principal canal de transmission de l'impact économique. Malgré les tensions persistantes au Moyen-Orient, les prix du pétrole ont eu du mal à progresser significativement en 2024 ou en 2025, les conflits précédents étant restés relativement contenus et de courte durée, avec une escalade limitée et un impact régional.
"L'histoire montre que réagir de manière émotionnelle aux événements géopolitiques n'est que rarement une stratégie d'investissement judicieuse", souligne t-il..
Du côté de la cote, Nvidia annonce deux investissements de 2 milliards de dollars chacun dans les fabricants de solutions photoniques Lumentum et Coherent. A travers ces accords, le concepteur de puces dédiées à l'intelligence artificielle entend soutenir la recherche et le développement de technologies optiques capables de répondre aux besoins croissants des infrastructures de données.
Alors que l'entrée en Bourse de la division Missile Solutions (dit pôle "MSL") est prévue au cours des prochains mois, le groupe de défense américain L3Harris renforce sa gouvernance financière avec l'arrivée d'un nouveau directeur financier. Pour le nouveau venu, l'enjeu est de taille : parvenir à multiplier par trois ou quatre les volumes de production de certains missiles. En attendant, le titre s'adjuge près de 3% à New York.
Vodafone et Amazon Leo, le réseau Internet par satellite en orbite basse d'Amazon, ont signé un accord pour connecter de nombreux sites mobiles 4G et 5G supplémentaires pour les clients disposant d'une connectivité limitée en Europe et en Afrique.
Au chapitre statistiques, aux Etats-Unis, l'indice PMI manufacturier (S&P Global) est ressorti à 51,6 en février, contre 51,2 attendu après 51,2 en janvier.
En outre, l'indice ISM manufacturier du mois de février a fait mieux que prévu. Il a reculé de 52,6 à 52,4 points, là où les analystes tablaient sur un repli plus important à 51,8 points. Pour Susan Spence, présidente du comité du Manufacturing Business Survey de l'ISM : "en février, l'activité manufacturière américaine est restée en zone d'expansion, bien qu'elle ait progressé à un rythme plus lent que le mois précédent.
