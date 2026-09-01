Wall Street en repli, les obligations et le pétrole pèsent

par Stephen Culp et Niket Nishant

La Bourse de New York a fini en baisse mardi, sous l'effet des hausses des rendements obligataires et des prix du pétrole dans un contexte de regain des hostilités entre les Etats-Unis et l'Iran, douchant de quelconques espoirs d'une issue au conflit ayant fait flamber les prix énergétiques mondiaux.

L'indice Dow Jones .DJI a cédé 0,79%, ou 418,97 points, à 52.766,9 points.

Le S&P-500 .SPX , plus large, a perdu 54,67 points, soit 0,71%, à 7.631,47 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC a reculé de son côté de 271,11 points (1,03%) à 26.099,77 points.

Les trois principaux indices de Wall Street démarrent le mois de septembre sur une note morose, plombés par la hausse des rendements obligataires qui se sont établis à des pics de plusieurs années, les marchés misant de plus en plus sur un resserrement à court terme des politiques monétaires des banques centrales mondiales.

Au lendemain de leur record de dix-neuf mois, les principaux bons du Trésor américain ont poursuivi mardi leur progression.

Rappelant les commentaires prononcés vendredi lors du symposium de Jackson Hole par le président de la Réserve fédérale (Fed), Kevin Warsh, signalant une possible hausse des taux, Ross Mayfield, analyste chez Baird à Louisville dans le Kentucky, a déclaré que s'étaient ajoutées à ces préoccupations "les frappes en Iran et la hausse des prix du pétrole".

"C'est le mélange parfait pour une journée sans prise de risque dans un marché qui se trouve à un niveau proche de records", a-t-il dit.

Il est possible que la traditionnelle faiblesse de Wall Street en septembre influence le moral des investisseurs. C'est "historiquement le pire mois, et de loin", a souligné Ross Mayfield. "En particulier dans cette année de 'midterms'", les élections de mi-mandat au Congrès américain en novembre, "c'est souvent le moment du calendrier où l'anxiété politique et l'incertitude pèsent sur les marchés boursiers", a-t-il ajouté.

Le regain des hostilités au Moyen-Orient, avec des attaques lancées par Washington en Iran et des représailles de Téhéran dans la région, a fait grimper les prix du pétrole, ce qui nourrit les craintes de pressions inflationnistes plus larges.

D'après des données FedWatch de CME, les marchés financiers misent désormais à environ 68,2% sur l'hypothèse que la Fed relèvera les taux d'intérêt de 25 points de base en septembre, contre une probabilité de 39,6% une semaine plus tôt.

Mettant en avant le côté "très conservateur" de la banque centrale américaine, Jay Hatfield, gestionnaire de portfolio chez InfraCap à New York, a déclaré que les responsables de la Fed voulaient relever les taux et "démontrer leur indépendance" à l'égard de l'administration du président américain Donald Trump, qui réclame une baisse des coûts d'emprunt.

Un rapport publié dans la journée montre que l'activité manufacturière aux Etats-Unis a ralenti plus qu'attendu en août, pointant des contraintes dans les chaînes d'approvisionnement ainsi que des incertitudes liées aux droits de douane et à la situation géopolitique.

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suivants: NYSE Nasdaq Résumé synthétique du marché...... .AD.N ..... .AD.O 25 plus forts volumes............. .AV.N ..... .AV.O Plus fortes hausses en %.......... .PG.N ..... .PG.O Plus fortes baisses en %.......... .PL.N ..... .PL.O Guide des indices boursiers américains.... US/INDICES1 Statistiques du marché...................... US/STATS1 Emprunt de référence à 10 ans .............. US10YT=RR Guide des indices sectoriels américains... US/SECTOR1 Guide des marchés actions américains...... US/EQUITY Indices Dow Jones.......................... 0#.DJINDEX Indices S&P................. 0#.GSPINDEX 0#.GSPMAJOR Valeurs ex-dividende........................... XDIV Prévisions pour le Dow Jones et le S&P .. STXUS

(version française Jean Terzian)