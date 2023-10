Wall-Street: en repli avec la flambée du pétrole et du VIX information fournie par Cercle Finance • 16/10/2023 à 08:26

(CercleFinance.com) - Wall Street finit la semaine sur un repli contenu qui tranche singulièrement avec le 'VIX' qui fait un bond de +15,6% et en termine au-delà du seuil des 19 (à 19,3, proche du zénith des 19,8 du 3 octobre).



Le Dow Jones notamment parvient à clôturer dans le vert (+0,1%) et aligne ainsi une 4ème séance positive sur 5, pour un score hebdo de +0,6% qui contraste singulièrement avec les -1,2% du Nasdaq (qui bascule dans le rouge sur la semaine écoulée).



Les 'technos' ont reculé dans le sillage de Match Group (-4.9%), NXP (-3,9%), Microchip (-3,8%), ASML (-3,7%), Applied Materials (-3,6%)... le Philadelphia Semiconductor Index chute de -2,7%).



Le S&P500 abandonne 0,55% mais finit tout de même sur un gain hebdo de +0,4%.



La détente des taux longs a contribué à faire hésiter les vendeurs (ils se sont massivement couverts comme le démontre le 'VIX' et se sont abstenus d'alléger leurs portefeuilles).



Les marchés obligataires US ont effacé les pertes de la veille (post-CPI américain et adjudication de la FED mal accueillie) avec une détente de -8,5Pts (vers 4,625%) qui ne traduit pas véritablement un basculement en 'risk-off', lequel serait compréhensible vu le contexte géopolitique et le risque d'embrasement au Proche Orient (au-delà du périmètre Israël, Palestine, Gaza, Jordanie).



L'Iran -qui exporte 3,5 millions de barils/jour- est fréquemment visé par de nombreuses déclarations menaçantes d'officiels américains depuis quelques jours, du fait du soutien de Téhéran aux 2 organisations terroristes hostiles à Israël (Hezbollah et Hamas).



De quoi expliquer en partie la brusque remontée du pétrole, avec le 'WTI' qui s'envole de +5,7% à 87,6$ (soit +6% sur la semaine), avec des achats de précaution à la veille d'un weekend anticipé 'au son du canon'.



Jamie Dimon, le PDG de JP-Morgan a déclaré que la situation géopolitique (Ukraine, Israël, Chine...) est 'la plus dangereuse qu'ait connu le monde depuis des décennies'.



Les nouvelles macro-économiques n'étaient pas non plus rassurantes ce vendredi : la confiance des consommateurs américains s'est nettement dégradée au mois d'octobre, selon l'enquête mensuelle de l'Université du Michigan (UMich) qui publie un indice en chute de -5Pts à 63 en estimation préliminaire, contre 68,1 en septembre.



Ce recul plus fort que prévu traduit une dégradation à la fois du sous-indice des conditions économiques actuelles, à 66,7 (contre 71,4), et de celui des attentes des consommateurs, à 60,7 (contre 66).



Autre chiffre très surveillé, le Département du Travail annonce que les prix à l'importation aux Etats-Unis ont augmenté de 0,1% en septembre.

Un chiffre rassurant après le bond de +0,6% survenu en août... de leur côté, les prix à l'exportation ont progressé de 0,7% le mois dernier, après avoir grimpé de 1,1% le précédent.



Globalement, sur les 12 derniers mois, les prix américains à l'importation affichent une chute de 1,7% en données brutes (-0,8% hors produits pétroliers), et ceux à l'exportation se sont contractés de 4,1% (-3,8% hors produits agricoles) en septembre.



Bien que relégué au second plan vu l'actualité géopolitique, le bal des trimestriels a débuté ce 13 octobre aux Etats Unis avec la publication de résultats 'meilleurs que prévus' de Wells Fargo (+3%), grand spécialiste du crédit immobilier, un secteur actuellement en crise... mais la hausse des taux a dopé les marges : le bénéfice net ressort à 5,767Mds$, soit 1,48$/action, en progression de près de 60% par rapport au T3 2022).



Citigroup (-0,2%) en revanche voit son bénéfice stagner (hausse symbolique de +2%) et les résultats n'ont été positifs que grâce à la hausse de +12% des profits de sa division 'Institutional Clients Group' (activités de marché + banque d'affaires).