Wall Street en repli avant les résultats de géants de la "tech"

par Stephen Culp et Niket Nishant

La Bourse de New York a fini en baisse mardi, s'éloignant des records réalisés plus tôt ce mois-ci, alors qu'un regain d'inquiétude à propos des investissements massifs déployés dans l'intelligence artificielle (IA) a pesé sur la confiance avant la publication, cette semaine, des résultats de cinq des plus grands groupes technologiques américains.

L'indice Dow Jones .DJI a cédé 0,05%, ou 25,86 points, à 49.141,93 points.

Le S&P-500 .SPX , plus large, a perdu 35,11 points, soit 0,49%, à 7.138,80 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC a reculé de son côté de 223,30 points (0,90%) à 24.663,80 points.

Le Nasdaq a subi son repli le plus important sur une séance depuis un mois, plombé en particulier par le recul du secteur des semi-conducteurs, qui a été depuis le début de l'année l'un des catalyseurs de Wall Street avec une hausse de plus de 40%.

D'après le Wall Street Journal, OpenAI a réalisé un chiffre d'affaires inférieur à l'objectif fixé en interne, tandis que le nombre d'utilisateurs hebdomadaires a également déçu au sein de l'éditeur de ChatGPT.

Ces informations ont alimenté les préoccupations sur les bénéfices effectivement engendrés par les dépenses colossales effectuées dans l'IA par les géants technologiques.

OpenAI "donne aux investisseurs matière à réfléchir, à s'interroger sur un ralentissement de la croissance et sur les dépenses en capital", a commenté Chuck Carlson, directeur général de Horizon Investment Services, dans l'Indiana.

La publication mercredi des résultats de quatre poids lourds technologiques - Alphabet GOOGL.O , Amazon AMZN.O , Meta Platforms META.O et Microsoft MSFT.O - a "probablement donné aux investisseurs des raisons supplémentaires de retirer certains jetons de la table", a-t-il ajouté. Apple AAPL.O communiquera également ses résultats cette semaine (jeudi).

En outre, les investisseurs vont scruter mercredi le communiqué de la Réserve fédérale (Fed), qui a débuté mardi sa réunion de deux jours de politique monétaire.

S'il est attendu que la banque centrale américaine ne modifie pas ses taux, la conférence de presse de son patron, Jerome Powell, dont ce devrait être l'ultime réunion à ce poste, pourrait donner des indications sur les risques inflationnistes anticipés en raison de la guerre au Moyen-Orient.

La perspective d'une issue imminente au conflit et d'un accord entre les Etats-Unis et l'Iran s'est éloignée au cours du week-end, Donald Trump ayant décidé de ne pas envoyer d'émissaires au Pakistan pour une nouvelle sessions de négociations. Le président américain est mécontent de la dernière proposition de Téhéran, a dit lundi soir un représentant américain.

Une autre information est venue secouer les marchés pétroliers: l'annonce mardi par les Emirats arabes unis de leur retrait de l'Opep au 1er mai.

Côté valeurs, à noter, General Motors GM.N a fini en hausse de 1,3% après avoir publié des résultats trimestriels supérieurs aux attentes et relevé ses prévisions annuelles.

Coca-Cola KO.N a également progressé, de 3,9%, à la suite de résultats trimestriels meilleurs qu'attendu.

United Parcel Service UPS.N a reculé de 4% après avoir confirmé son objectif de chiffre d'affaires annuel, sur lequel pèse la hausse des prix du carburant.

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suivants: NYSE Nasdaq Résumé synthétique du marché...... .AD.N ..... .AD.O 25 plus forts volumes............. .AV.N ..... .AV.O Plus fortes hausses en %.......... .PG.N ..... .PG.O Plus fortes baisses en %.......... .PL.N ..... .PL.O Guide des indices boursiers américains.... US/INDICES1 Statistiques du marché...................... US/STATS1 Emprunt de référence à 10 ans .............. US10YT=RR Guide des indices sectoriels américains... US/SECTOR1 Guide des marchés actions américains...... US/EQUITY Indices Dow Jones.......................... 0#.DJINDEX Indices S&P................. 0#.GSPINDEX 0#.GSPMAJOR Valeurs ex-dividende........................... XDIV Prévisions pour le Dow Jones et le S&P .. STXUS

(Rédigé par Jean Terzian)