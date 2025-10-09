Wall Street en recul, le regard tourné vers les résultats

Des opérateurs à la Bourse de New York le 15 août 2025 ( AFP / TIMOTHY A.CLARY )

La Bourse de New York évolue en retrait jeudi, au lendemain d'une nouvelle séance record, les investisseurs patientant avant la vague de résultats trimestriels d'entreprises prévue ces prochaines semaines.

Vers 14H05 GMT, le Dow Jones lâchait 0,27%, l'indice Nasdaq reculait de 0,12% et l'indice élargi S&P 500 perdait 0,16%.

"Même les marchés les plus haussiers font parfois une pause", a résumé auprès de l'AFP Steve Sosnick, analyste d'Interactive Brokers.

"Les actualités concernant les entreprises sont nombreuses, mais elles ne suscitent pas beaucoup d'enthousiasme sur les marchés", a signalé Patrick O'Hare, analyste de Briefing.com.

Selon lui, "il en va de même pour les développements macroéconomiques" et géopolitiques, qu'il s'agisse de l'accord de cessez-le-feu à Gaza ou des nouveaux contrôles sur les exportations de technologies liées aux terres rares annoncés jeudi par Pékin.

Pourtant, la place américaine a, ces derniers mois, montré qu'elle "n'a pas besoin de beaucoup" d'éléments pour progresser et qu'elle "a très bien réussi à ignorer les catalyseurs négatifs", a rappelé M. Sosnick.

Depuis le choc des droits de douane américains qui avait fait tanguer les marchés début avril, Wall Street affiche une progression constante: en six mois, l'indice de référence S&P 500 a bondi de 35%.

Mais sans publication d'indicateurs économiques officiels, en raison de la paralysie budgétaire en cours aux Etats-Unis, "d'une certaine manière le rythme du marché (...) a été quelque peu perturbé", a souligné M. Sosnick.

Cela force les investisseurs à scruter avec encore plus d'attention les performances financières des entreprises.

"En l'absence de rapports économiques, les résultats d'entreprises sont essentiels", a expliqué M. Sosnick, mais "lorsqu'il ne s'agit que d'une ou deux entreprises, cela ne suffit souvent pas pour établir une tendance".

Le plus gros de ces publications est attendu à partir de mi-octobre.

Sur le marché obligataire, le rendement des emprunts d'Etat américains à échéance dix ans se tendait légèrement à 4,14%, contre 4,12% à la clôture mercredi.

Côté entreprises, la compagnie aérienne américaine Delta Air Lines (7,37% à 61,37 dollars) bondissait après avoir dit se trouver sur une "dynamique positive", avec une amélioration aux Etats-Unis et l'essor continu des classes business et Premium, qui lui a permis de dépasser les attentes au troisième trimestre.

Au troisième trimestre, le chiffre d'affaires du groupe a atteint un record pour cette période à 16,67 milliards de dollars (+6% sur un an) et son bénéfice net a progressé de 11% à 1,42 milliard de dollars. C'est nettement supérieur aux anticipations des analystes.

La biotech américaine Akero Therapeutics (+16,42% à 54,12 dollars, qui développe un traitement contre la MASH, une forme de la maladie du foie gras, s'envolait à l'annonce de son rachat par le laboratoire pharmaceutique danois Novo Nordisk (-0,71% à 59,19 dollars), spécialiste des traitements anti-obésité.

Le constructeur automobile italien Ferrari chutait lourdement après la présentation de son plan stratégique pour les années à venir, jugé bien trop prudent par les marchés. A la cote new-yorkaise, l'action perdait 12,34% à 420,06 dollars.

