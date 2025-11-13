Wall Street en recul après le plus long shutdown de l'histoire, Disney chute

(AOF) - Les marchés américains se replient après la fin du shutdown. Il s'est terminé hier après la signature du projet de loi budgétaire par Donald Trump à la Maison Blanche. La paralysie budgétaire aura duré 43 jours, soit la plus longue de l'histoire des Etats-Unis. Par conséquent, les investisseurs s'attendent à une reprise des publications de statistiques sur l'économie américaine. Côté valeurs, Disney dévisse dans le sillage d'une performance trimestrielle contrastée. Vers 17h30, le Dow Jones perd 0,75% à 47892 points et le Nasdaq cède 1,75% à 22997 points.

Plus fort repli du Dow Jones, Disney dévisse de 9,41% à 105,73 dollars dans le sillage d'une performance trimestrielle contrastée. Le géant du divertissement américain a fait état au quatrième trimestre de son exercice décalé d'un bénéfice par action de 1,11 dollar sur les trois mois à fin septembre, en baisse de 3% sur un an, mais dépassant de 6 cents les attentes. Le bénéfice net atteint 1,44 milliard de dollars, fort d'une croissance de 156% sur un an. Le chiffre d'affaires du géant du divertissement s'élève 22,5 milliards de dollars (-0,5%), quand le marché anticipait 22,8 milliards.

Les chiffres macroéconomiques

Les données sur les stocks de pétrole aux Etats-Unis seront publiées à 18h.

Les valeurs à suivre

Alphabet

La Commission européenne a officiellement lancé une procédure visant à déterminer si Google applique des conditions d'accès équitables, raisonnables et non discriminatoires aux sites web des éditeurs sur Google Search. Les travaux de surveillance de Bruxelles ont montré que le groupe américain, sur la base de sa "politique d'abus de réputation de site", rétrograde les médias d'information et les sites web et contenus d'autres éditeurs dans les résultats de recherche Google lorsque ces sites web incluent des contenus de partenaires commerciaux.

Cisco

Cisco progresse après avoir dévoilé des résultats meilleurs que prévu et rehaussé ses objectifs annuels. Au premier trimestre, clos fin octobre, de l'exercice fiscal 2026, le bénéfice net du spécialiste des équipements de réseaux a augmenté de 5%, à 2,9 milliards de dollars, soit 72 cents par action. En données ajustées, le bénéfice par action est ressorti à 1 dollar, soit 2 cents de mieux que le consensus. Pour sa part, le chiffre d'affaires de Cisco a progressé de 8%, à 14,9 milliards de dollars, alors que le marché ciblait 14,78 milliards de dollars.

Novavax

Novavax a reçu une lettre de Shah Capital, qui détient une participation d'environ 8,3% dans la société pharmaceutique, dans laquelle il lui demande de procéder à plusieurs changements stratégiques. Shah Capital indique être de plus en plus consterné par le gaspillage persistant de certaines des technologies de vaccins et d'adjuvants les plus performantes et les plus sûres. Ils s'étonnent notamment de l'échec du programme Nuvaxovid, un vaccin contre la Covid, dont seulement 120 000 doses ont été administrées, contre 14,5 millions de doses pour les deux concurrents.