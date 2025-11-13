Cisjordanie: l'armée israélienne tue deux combattants présumés, une mosquée incendiée

Un homme palestinien tient une page brûlée d'un Coran à l'intérieur de la mosquée Hajja Hamida à Dayr Istiya, dans le nord de la Cisjordanie occupée, le 13 novembre 2025, après une attaque présumée de colons juifs ( AFP / Zain JAAFAR )

L'armée israélienne a affirmé jeudi avoir tué deux combattants présumés en Cisjordanie occupée, territoire sous tension où des responsables palestiniens ont accusé des colons juifs de mettre le feu à une mosquée.

Dans un communiqué, l'armée israélienne a indiqué que des soldats en opération dans le secteur de Karmei Tzur, une colonie située près de Hébron, dans le sud de la Cisjordanie occupée, ont "éliminé deux terroristes en passe de perpétrer une attaque".

L'armée israélienne n'a pas fourni plus de détails sur cette affaire intervenant sur fond de recrudescence des violences en Cisjordanie, qui ont atteint en octobre un pic inédit en près de deux décennies selon l'ONU.

Jeudi, le ministère des Affaires étrangères de l'Autorité palestinienne, basée à Ramallah, a accusé des colons israéliens d'avoir incendié la mosquée Hajja Hamida à Dayr Istiya, dans le nord de la Cisjordanie.

Un photographe de l'AFP sur place a vu des murs noircis, des copies brûlées de Coran et des graffitis sur un mur de la mosquée.

Un homme palestinien constate les dégats à l'intérieur de la mosquée Hajja Hamida à Dayr Istiya, dans le nord de la Cisjordanie occupée le 13 novembre 2025, après une attaque présumée de colons israéliens ( AFP / Zain JAAFAR )

"Cela viole, et de façon flagrante, le caractère sacré des lieux de culte et reflète le racisme profond des colons qui agissent en se plaçant sous la protection du gouvernement de l'occupation", a déclaré dans un communiqué le ministère.

Le chef de l'armée israélienne, Eyal Zamir, avait affirmé mercredi vouloir mettre fin aux attaques commises par des colons juifs en Cisjordanie, territoire palestinien occupé par Israël depuis 1967 et où vivent désormais environ 500.000 colons.

"L'armée ne tolérera pas de comportements criminels de la part d'une petite minorité qui ternit l'image d'une population respectueuse des lois", a déclaré le général Zamir, alors que nombre de témoignages accusent les soldats israéliens de rester passifs face à la violence de ces colons.

Ces dernières semaines, les attaques attribuées à des colons, de plus en plus jeunes et violents, se sont multipliées en Cisjordanie, visant des Palestiniens mais aussi des militants anticolonisation israéliens ou étrangers, des journalistes, et parfois aussi des soldats.

Les violences ont explosé dans ce territoire depuis le début de la guerre de Gaza déclenchée par l'attaque sanglante du mouvement islamiste palestinien Hamas le 7 octobre 2023 sur le sud d'Israël. Elles n'ont pas cessé, loin de là, avec la trêve fragile en vigueur à Gaza depuis le 10 octobre.