Wall Street en record, porté par la fièvre des puces
information fournie par Zonebourse 24/04/2026 à 22:07
Wall Street a conservé un biais globalement positif malgré un contexte géopolitique encore tendu. Le Pakistan a laissé entendre qu'une délégation iranienne restait ouverte à des échanges ce week-end, tandis que plusieurs sources de la presse ont évoqué une réponse écrite de Téhéran à une proposition américaine.
La séance a surtout été dominée par la technologie, et plus précisément par les semi-conducteurs. Intel a bondi de 25% après des résultats supérieurs aux attentes et un relèvement de ses prévisions, porté par une demande robuste en processeurs liés à l'intelligence artificielle ainsi qu'un carnet de commande important pour son système de conditionnement de puces. Le titre a inscrit un nouveau record historique au-delà de ses sommets des années 2000. Dans son sillage, Nvidia a progressé d'environ 4% tandis que AMD et Arm Holdings ont bondi de plus de 10%. L'indice SOX des semi-conducteurs a terminé en hausse pour la 18e séance consécutive et s'inscrit désormais en hausse de plus de 47% depuis son plus bas du 30 mars il y a moins d'un mois.
Le secteur a également été soutenu par des informations de presse selon lesquelles Alphabet pourrait investir jusqu'à 40 milliards de dollars dans Anthropic, avec une première tranche de 10 milliards. L'objectif serait notamment d'accompagner l'expansion des capacités de calcul du groupe face à la demande croissante en intelligence artificielle. Marvell Technology a de son côté annoncé l'acquisition de Polariton Technologies, afin de renforcer son exposition aux interconnexions optiques à très haut débit pour les centres de données.
Cette surperformance de la tech a suffi à porter le Nasdaq 100 et le S&P 500 vers de nouveaux sommets, mais le reste du marché est resté plus mesuré. Le Dow Jones et le S&P 500 équipondéré ont légèrement reculé, signe que la hausse est restée concentrée. Les financières et les industrielles ont terminé dans le rouge, tandis que la santé a sous-performé après la réaction négative du marché aux résultats de HCA Healthcare. Le groupe a dépassé les attentes au premier trimestre, mais la faiblesse des volumes de patients, notamment dans les admissions respiratoires et les passages aux urgences, a pesé sur le titre et sur l'ensemble du compartiment.
Le Département de Justice américain a par ailleurs abandonné ses poursuites pénales visant le président de la Fed Jerome Powell, liées aux coûts de rénovation du siège de la Fed. Cela devrait lever l'opposition du sénateur républicain Thom Tillis à la nomination de Kevin Warsh à la tête de la banque centrale.
La semaine prochaine, les investisseurs auront les yeux rivés sur une séquence très dense, entre la réunion de la Réserve fédérale, les développements autour des discussions entre Washington et Téhéran, et surtout les résultats des mastodontes technologiques, avec Apple, Microsoft, Alphabet, Meta et Amazon.
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